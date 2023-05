Orange propose un best-seller avec son forfait mobile 5G de 100 Go à 16,99 €/mois

Si vous souhaitez changer de forfait pour profiter d'une grosse quantité de data, tout en ayant accès au meilleur réseau mobile français, vous pourrez bien opter pour le forfait 5G de 100 Go proposé par Orange, qui ne vous coûtera que 16,99 euros par mois la première année.

Il est tout à fait possible de profiter chaque mois d’une enveloppe de données 5G considérable, sans pour autant exploser son budget mensuel, du moins pendant un an. Orange, qui occupe une belle place sur le podium des meilleurs réseaux mobiles de France, propose par exemple un forfait 5G de 100 Go pour moins de 17 euros par mois, ce qui en fait l’une des offres les plus avantageuses du moment, au regard de tout ce qu’elle propose.

Que propose ce forfait Orange ?

100 Go de données 5G en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Une offre sans engagement

Le meilleur réseau mobile de France

Jusqu’au 31 mai 2023, le forfait 5G 100 Go d’Orange, sans engagement, est proposé à 16,99 euros par mois pendant un an. Le prix mensuel passera ensuite à 31,99 euros par mois.

Une quantité de data considérable

Les forfaits 5G promettent des débits plus rapides et une latence plus faible sur son smartphone. C’est bel et bien ce que propose Orange avec son offre 100 Go, qui a en plus l’avantage de proposer une grosse enveloppe de data. Grâce à cette dernière, vous pourrez naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming, et même faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils si besoin, dans les situations où la connexion Wi-Fi laisse à désirer, par exemple. Vous n’arriverez certainement pas à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois, mais sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ces 100 Go.

D’ailleurs, si vous prévoyez un voyage hors de la France métropolitaine, sachez que ces 100 Go seront aussi utilisables depuis l’Europe, les DOM ainsi que la Suisse et Andorre. Une fonctionnalité plutôt rare pour un forfait mobile, ce qui lui permet déjà de se démarquer de la concurrence.

Le meilleur réseau mobile en France

En plus de cette quantité considérable de données 5G, le forfait mobile d’Orange comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis et vers l’Europe et les DOM. Enfin, vous pourrez avant tout profiter du meilleur réseau mobile en France, y compris en 5G. Comme le souligne l’Arcep, Orange couvre une bonne partie du territoire en antenne 5G, surtout dans les grandes agglomérations, avec des débits jusqu’à 240 Mo/s.

Comment conserver son numéro de téléphone ?

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et, si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

