Le prix de l’iPhone 14 Pro Max n’a jamais été aussi bas grâce à ce code promo

Rares sont les promos sur les produits Apple, et vu les prix élevés de la dernière génération des iPhone, il devient intéressant quand l’un d’entre eux voit son prix baisser : c’est le cas de l’iPhone 14 Pro max qui passe de 1 479 euros à 1 157 euros.

À l’heure actuelle, les iPhone 14 Pro et Pro Max incarnent la meilleure proposition d’Apple en matière de smartphone. Leurs nouveautés ont beau être minimes, ils sont tout à fait recommandables. C’est d’ailleurs l’occasion idéale de se procurer l’iPhone 14 Pro Max, puisqu’il perd plus de 300 euros de son prix.

Quelques mots sur l’iPhone 14 Pro Max

Des finitions impeccables et un écran ultra lumineux

Des performances de hautes volées

Endurant : 2 jours complets sans trop forcer

Depuis sa sortie, la version 128 Go de stockage de l’iPhone 14 Pro Max est disponible à 1 479 euros, mais grâce au code RAKUTEN40, il revient aujourd’hui à 1 157 euros sur le site Rakuten.

Un écran grand format, avec quelques nouveautés

L’iPhone 14 Pro Max garde le design que l’on trouve depuis deux ans déjà chez Apple, avec des contours plats en acier inoxydable et un dos en verre dépoli très réussi. Si au premier coup d’œil, il ne change pas de son prédécesseur, c’est en l’allumant qu’il se différencie avec une pilule, nommée « Dynamic Island », et non l’encoche d’autrefois. Elle accueille la caméra frontale et les capteurs nécessaires à Face ID. Elle s’intègre parfaitement à l’interface logicielle, puisqu’elle interagit automatiquement avec vos notifications et vos widgets via des animations.

Sur cette grande diagonale de 6,7 pouces se trouve désormais un mode Always-On Display. Autrement, la dalle est toujours Oled avec un taux de rafraichissement allant de 1 à 120 Hz, et agréable pour consulter du contenu. Des changements sont a notés également au niveau de la photo. Le capteur principal passe à un objectif de 48 mégapixels. Dans l’ensemble, les photos sont globalement plus nettes. Le format ProRAW en 48 mégapixels est aussi de la partie. Le téléobjectif x2 est l’une des autres nouveautés, en plus du télézoom x3 et ultra grand-angle, tous deux de 12 mégapixels. La vidéo offre aussi une stabilité de tous les instants.

À l’aise sur toutes les tâches, et tient un bon moment

L’iPhone 14 Pro Max intègre la dernière puce conçue par la marque, às savoir la A16 Bionic. C’est une excellente puce, capable de gérer tout type de tâche sans ralentissement. En étant 10 % plus puissante (au niveau CPU) que la génération précédente, elle n’apporte pas un énorme gain de puissance, mais elle a le mérite de tenir la dragée haute au Snapdragon 8 Gen 2. Concernant l’expérience utilisateur, avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et pleine de possibilités.

Pour finir sur l’autonomie, l’iPhone 14 Pro Max est capable de tenir deux jours sans passer par la case recharge, et cela, même avec un usage important. Seul bémol : sa charge lente. Comptez de 1 h 45 à 2 heures pour récupérer la totalité de la capacité de votre accumulateur. La charge sans fil via MagSafe est évidemment présente.

Plus de détails dans notre test sur l’iPhone 14 Pro Max d’Apple.

Afin de comparer l’iPhone 14 Pro Max avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à acheter en 2023.

