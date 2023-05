Moins de 500 € pour un TV 4K de 65 pouces : c’est le super deal du jour !

Pour regarder vos films et séries préférés dans de bonnes conditions, ce téléviseur Hisense 65A6BG devrait vous plaire. Il propose une belle qualité d’images sur une grande dalle, pour moins de 500 euros chez E.Leclerc.

Sur le marché des téléviseurs, ceux utilisant un affichage LCD sont éclipsés par les modèles Oled et Qled. Pourtant, ces derniers restent de bonnes solutions pour les personnes souhaitant changer de téléviseur sans se ruiner. Le modèle 65A6BG de Hisense offre une définition 4K et prend en charge le HDR10, Dolby Vision et Atmos. Pour ceux qui seraient intéressés, vous serez ravis d’apprendre que le modèle de 65 pouces se négocie à moins de 500 euros grâce à cette offre.

Le TV Hisense 65A6BG, c’est quoi ?

Une grande diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Audio

Une Smart TV compatible avec le mode ALLM

Aux alentours des 700 euros, on trouve désormais le téléviseur Hisense 65A6BG à 549 euros, mais sur le site E.Leclerc, il passe à 499 euros seulement.

Un grand TV LCD, de bonne qualité

Le modèle 65A6BG de Hisense, propose une diagonale de 65 pouces, soit 164 centimètres. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, mais elle est plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions.

On est certes sur une dalle LCD, celle-ci est de très bonne facture et assure une grande immersion avec ses fines bordures. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Côté son, on retrouve deux haut-parleurs compatible Dolby Audio. Pour un son plus riche, il faudra se diriger vers une barre de son.

Une bonne smart TV

Quant à l’interface du téléviseur, on trouve l’interface maison Vidaa U. Même si Android TV est assurément ce qui se fait de mieux, celui d’Hisense se défend plutôt bien. Cet OS est intuitif et rend votre téléviseur très agréable à utiliser. On retrouve toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Vous pourrez alors accéder à de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Le téléviseur est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

En revanche, le téléviseur ne dispose pas de port HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox SeriesX, puis la dalle est de toute façon bloquée à 50 Hz. Hisense a tout même intégrer la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit au maximum la latence, et d’avoir des images plus fluides. Enfin, pour la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Hisense de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) en 2023.

