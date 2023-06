Cdiscount propose une offre à ne pas louper pour l’Apple Watch SE (2e gen)

L'Apple Watch SE (2022) est bien moins chère que les modèles classiques de la marque à la Pomme. D'ailleurs, son prix est actuellement encore moins élevé : la montre est en effet proposée à 249 euros au lieu de 299 euros chez Cdiscount.

Acheter une Apple Watch nécessite d’avoir un budget plutôt conséquent. Le prix de l’Apple Watch Ultra, la plus récente des montres connectées de la marque, approche même les 1 000 euros. Mais heureusement, la firme californienne pense aussi aux budgets plus serrés : en 2020, elle a ainsi dégainé son Apple Watch SE, une montre connectée efficace qui, malgré quelques concessions sur sa fiche technique, a tout pour plaire aux amateurs de la marque qui n’ont pas besoin d’une foule de fonctionnalités au quotidien. En 2022, Apple a renouvelé son entrée de gamme, et c’est une Apple Watch SE de seconde génération bien plus intéressante qu’elle nous propose. En ce moment, vous pourrez d’ailleurs mettre la main dessus pour 50 euros de moins.

Les points forts de l’Apple Watch SE 2e gen

Les finitions exemplaires d’Apple

Un écran OLED de 1,78 pouce

Un bon suivi des activités

Lancée à 299 euros, puis réduite à 269 euros, l’Apple Watch SE GPS (2e gen) (bracelet midnight) peut désormais vous revenir à 249 euros chez Cdiscount grâce au code promo WATCH20, uniquement valable pour les membres CDAV. Mais sachez que l’abonnement à CDAV est gratuit les six premiers jours (avant que son prix annuel ne passe à 29 euros). Les modèles blanc et silver (en stock le 21 juin 2023) sont également disponibles au même prix.

Une qualité de conception bien présente

Si Apple a dû faire quelques concessions sur les performances de sa montre SE afin de maintenir un prix plus contenu, le design n’a pas pour autant été négligé. Ce dernier ressemble d’ailleurs grandement à celui de l’Apple Watch Series 4, avis aux nostalgiques. L’Apple Watch SE 2022 embarque ainsi un écran carré ni incurvé, ni bord à bord, ce qui sautera aux yeux si vous optez pour un cadran coloré, qui sera donc entouré de bordures bien visibles.

Mais la montre connectée se rattrapera grâce à son confort : elle se fera même oublier au fur et à mesure de la journée, tant elle est agréable à porter. Le poids du boîtier en aluminium (et non en acier inoxydable, matière trop onéreuse) reste quant à lui contenu et n’excède pas les 26,4 g, hors bracelet donc, pour la version 40 mm en GPS, ici présentée. Côté écran, on aura droit à une belle dalle OLED LTPO bien lumineuse, y compris en plein soleil. On regrettera toutefois l’absence du mode Always-on.

Un suivi sportif efficace

Comme toute Apple Watch qui se respecte, le modèle SE offre évidemment un suivi des activités sportives très complet. La montre est capable de reconnaître une foule d’entraînements (vélo, cardio, course, marche, yoga, basket, et même natation grâce à son étanchéité jusqu’à 50 mètres). Pour vous repérer dans l’espace durant vos sessions, le GPS, la boussole et l’altimètre vous seront d’une grande aide. En revanche, la montre ne sera pas aussi calée côté santé, en raison de l’absence de plusieurs capteurs bien pratiques que l’on trouve sur les Apple Watch classiques. Ici, pas d’ECG, ni d’oxymètre (pour mesurer l’oxygénation du sang), mais on aura tout de même droit au suivi du rythme cardiaque, à la détection des chutes, au suivi du sommeil et à celui des cycles menstruels.

En ce qui concerne son autonomie, l’Apple Watch SE a été capable, au cours de notre test, de tenir deux jours consécutifs sans problème, en ayant notamment fait une course de 45 minutes avec GPS activé au milieu. Un très bon score pour une montre connectée. La recharge se fera quant à elle avec un chargeur propriétaire magnétique classique, et pour une charge complète, comptez une bonne heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE (2022).

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec l’Apple Watch SE, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

