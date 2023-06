La clé HDMI de Google ajoute la meilleure interface à votre TV pour un prix bas

Le Google Chromecast avec Google TV (HD) est un boîtier TV polyvalent qui vous permet de profiter d'une grande variété de contenus en streaming directement sur votre téléviseur, grâce à une interface utilisateur améliorée et à une télécommande pratique. Si vous voulez en profiter, le boîtier est en ce moment à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Le Google Chromecast avec Google TV (HD) est une version améliorée du Chromecast traditionnel, principalement utilisé pour diffuser du contenu depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur vers un téléviseur. Ce petit boîtier a le mérite d’offrir une très bonne qualité d’image et est compatible avec la technologie Dolby Atmos et DTS (passthrough). Vous pourrez ainsi profiter de vos films et séries favorites en qualité HD et HDR. Sur la boutique Amazon, c’est le boitier HD coloris Neige qui est en promotion à moins de 30 euros.

Les caractéristiques du Google Chromecast avec Google TV (HD) :

Support HDR10, HDR10+ et HLG

Compatible Dolby Atmos et DTS (passthrough)

Mise en route très lente, assistant vocal capricieux

Initialement à 39,99 euros, le Google Chromecast avec Google TV (HD) Neige est donc en promotion à 29,99 euros sur Amazon.

Transformer sa TV toute nulle en une Smart TV

Le Chromecast avec Google TV est conçu pour simplifier la recherche et la découverte de contenu en agrégeant plusieurs services de streaming populaires, tels que Netflix, YouTube, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video, et bien d’autres, dans une seule interface. En un mot comme en cent, c’est un formidable boîtier qui permet de transformer une TV standard en Smart TV, à moindre coût. Depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, il est possible via l’application Google Home d’installer tous les services de streaming que l’on souhaite.

À l’heure où de plus en plus de téléviseurs adoptent la technologie 4K, le choix de s’orienter vers un « simple » boîtier HD peut être déroutant, mais il y a une bonne raison à ça : le catalogue de films et de séries HD est bien plus étoffé que celui de la 4K. La qualité HD ou HDR est également largement suffisante pour la plupart des tailles de téléviseurs dans les foyers. Le mieux est l’ennemi du bien !

La qualité vidéo et sonore au rendez-vous

Le boîtier Google TV Chromecast HD est capable de renvoyer de très belles images dynamiques, avec des couleurs contrastées et intenses, avec une très grande netteté. Le Google TV Chromecast HD est en capacité de traiter le grain des films avec justesse, même les films en noir et blanc qui offrent un très beau rendu à l’écran.

Sur le plan sonore, les flux sonores Dolby et DTS sont retransmis clairement dans les appareils audio comme l’ampli home cinéma ou la barre de son. À noter toutefois que le boîtier n’est pas compatible avec le Dolby Atmos de Tidal ou Amazon Music. Enfin, concernant la fluidité de l’appareil, celle-ci laisse malheureusement à désirer. La mise en route du boîtier est très lente, toute comme l’interface très lourde qui accuse un retard de réponse. L’assistant vocal est quant à lui souvent aux fraises, et il ne sera pas rare de devoir se répéter dans ses commandes vocales.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Chromecast avec Google TV (HD).

Afin de comparer le Google Chromecast avec Google TV (HD) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures box pour votre TV.

