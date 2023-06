Le TOP 1 des TV 4K OLED 48 pouces que l’on recommande est à moitié prix

Envie d'un petit TV de qualité et discret pour votre intérieur ? Le Panasonic TX-48JZ1500E pourrait bien vous plaire, surtout maintenant qu'il est disponible à 854,99 euros contre 1 799 euros habituellement.

Panasonic est présent sur le marché des téléviseurs Oled, et conçoit de très bonnes références, comme le TX-48JZ1500E. Il coche bien des cases entre sa petite dalle Oled 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidéo, et sa connectique HDMI 2.1. Noté 9/10 lors de notre test, c’est un téléviseur à considérer, d’autant plus qu’il est à moitié prix grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Panasonic TX-48JZ1500E

Une belle qualité d’image sur une petite dalle Oled de 48 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision et Dolby Atmos

La présence de ports HDMI 2.1

Actuellement affiché à 1 799 euros sur le site du constructeur, le téléviseur Panasonic TX-48JZ1500E revient bien moins cher sur Cdiscount : il tombe à 854,99 euros grâce à une vente flash.

De l’Oled sur une petite surface

Le téléviseur Panasonic TX-48JZ1500E offre de lignes épurées, et s’intégrera parfaitement dans les petits intérieurs avec sa petite diagonale de 48 pouces. Cette diagonale reste largement suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles, notamment avec sa dalle Oled qui offre des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce TV est compatible avec les normes vidéo HLG, HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres, et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos, mais il est préférable d’y ajouter un système audio pour un meilleur rendu sonore.

Une mise à jour bienvenue pour les gamers

La firme japonaise fait des efforts sur le gaming, avec des ports HDMI 2.1 parfaitement supporté grâce à une mise à jour. Le TV est ainsi capable d’afficher vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend en charge aussi les technologies VRR, ALLM et FreeSync Premium pour s’adapter au mieux avec les consoles de dernières générations.

Pour finir, le modèle 48JZ1500E s’appuie sur l’interface maison My Home Screen (6.0) de Panasonic. Cet OS est simple à appréhender et donne accès à de nombreuses applications, telles que Netflix, Prime Video, ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant. Vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés, ou lancer un programme par la voix. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur le Panasonic TX-65JZ1500E, aussi valable pour la variante TX-48JZ1500E.

Pour découvrir d’autres téléviseurs discrets, retrouvez nos recommandations de TV 50 pouces et 48 pouces, en 4K et HDR.

