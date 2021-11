Panasonic propose enfin du vrai HDMI 2.1 grâce à une mise à jour de ses téléviseurs

Panasonic a mis en ligne une mise à jour de ses téléviseurs pour qu'ils puissent profiter de toutes les fonctionnalités du HDMI 2.1.

Dans le domaine des téléviseurs, l’une des principales nouveautés de cette année est indubitablement le déploiement du HDMI 2.1. Il faut dire que la dernière génération de consoles, les PlayStation 5 et Xbox Series, ont réussi à démocratiser ce nouveau standard permettant d’atteindre la 4K en 120 FPS.

Néanmoins, tous les constructeurs n’étaient pas encore à la page. Si les derniers modèles de LG, Samsung ou Sony sont compatibles, Panasonic par exemple a lancé des téléviseurs cette année qui étaient dépourvus de cette connectique. Qu’à cela ne tienne, le constructeur japonais a décidé de mettre à jour certains de ses téléviseurs en cette fin d’année afin de prendre en charge le HDMI 2.1.

Cette mise à jour logicielle est ainsi proposée sur les modèles Panasonic JZ, JX970 et JX940. Elle permet à ces trois gammes de téléviseurs de profiter d’une prise en charge complète du HDMI 2.1 et d’apporter donc tout un lot de nouvelles fonctionnalités. C’est le cas notamment d’un mode « 4K120Hz bypass Mode » qui, comme son nom l’indique, va permettre de profiter de la 4K à 120 images par seconde, mais aussi d’un taux de rafraîchissement variable (VRR) afin que la fluidité du téléviseur s’adapte au flux envoyé par les consoles de jeu. Par ailleurs, ce mode va également désactiver le traitement d’image afin de rendre la latence la plus courte possible entre les contrôles et l’affichage sur l’écran.

Une mise à jour pour six gammes de téléviseurs

Outre le HDMI 2.1, cette mise à jour apporte également le support du Dolby Vision en VRR jusqu’à 60 images par seconde. Notons que le HDMI 2.1 était déjà disponible sur certaines connectiques, afin de profiter de l’ALLM ou du VRR. Néanmoins, la 4K à 120 images par seconde manquait encore au programme. C’est désormais chose faite avec cette mise à jour des téléviseurs Panasonic.

La mise à jour des téléviseurs Panasonic est d’ores et déjà disponible en Europe auprès des possesseurs de téléviseurs Panasonic JZ, JX970 et JX940 :

Panasonic JZ2000 : 55 et 65 pouces

Panasonic JZ1500 : 48, 55 et 65 pouces

Panasonic JZ1000 : 48, 55 et 65 pouces

Panasonic JZ980 : 48, 55 et 65 pouces

Panasonic JX970 : 49 et 55 pouces

Panasonic JX940 : 49, 55, 65 et 75 pouces

