Philips : cet ensemble TV 4K Ambilight + barre de son chute sous les 500 €

Pour une immersion digne d'une salle de cinéma, un TV 4K doit obligatoirement s'accompagner d'une barre de son qui prenne en charge le format Dolby Atmos, vous aurez ainsi un son enveloppant en plus d'une excellente qualité d'image. Pour que vous n'ayez pas à chercher longtemps un setup qui vous convienne, Amazon propose ce pack Philips avec un TV 4K et une barre de son avec son caisson de basses à 459 euros au lieu de 673 euros.

Philips est un constructeur néerlandais et l’un des plus grands groupes d’électroménagers au monde, tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois. La marque touche quasiment à tous les appareils du quotidien, allant de la machine à laver à la brosse à dent électrique, il n’est donc pas étonnant de retrouver des TV et des barres de son dans son catalogue. Et, en ce moment, ce setup Philips capable de vous faire vivre une expérience cinéma dans votre salon voit son prix fondre de 200 euros.

Ce que propose ce setup Philips TV 4K + barre de son

Un TV 4K de 43 pouces avec la technologie Ambilight

Une barre de son 2.1 avec le Dolby Atmos

Un ensemble idéal pour être immergé au mieux dans vos films et séries !

Au lieu de 673 euros habituellement, le pack Philips TV 43PUS8107 + barre de son TAB8505/10 est maintenant disponible en promotion à 459 euros chez Amazon.

Caractéristiques du Philips 43PUS8107

Avec sa taille de 43 pouces, soit environ 109 cm de diagonale, le Philips 43PUS8107 trouvera facilement sa place dans votre salon. Ce TV arbore une définition 4K (3840 x 2160 pixels) et est compatible avec les traitements HDR10 et HDR10+ qui donnent un rendu plus dynamique. Mais surtout, le Philips 43PUS8107 embarque la technologie Ambilight qui projette de la lumière sur le mur derrière votre téléviseur et donne l’impression de prolonger l’image hors de l’écran.

Le Philips 43PUS8107 dispose également de fonctions connectées avec le logiciel Android TV pour naviguer efficacement sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube et autres. Chromecast est également de la partie ainsi que la compatibilité avec l’assistant vocal Google Home. En revanche, ce TV est moins adapté pour le gaming, d’une part à cause de l’absence de la norme 2.1 sur ses quatre ports HDMI, et aussi à cause de son taux de rafraîchissement qui n’excède pas les 60 Hz.

Caractéristiques de la Philips TAB8505/10

La Philips TAB8505/10 est une barre de son configurée en 2.1 et accompagnée d’un caisson de basses sans fil. Elle délivre une puissance maximale de 240 W RMS et embarque plusieurs technologies, à commencer par la prise en charge du Dolby Atmos, un format qui crée un son surround qui vous enveloppe et vous immerge. Vous pouvez également créer un son multiroom en l’appareillant avec plusieurs enceintes et améliorer encore l’immersion sonore.

Chromecast est là aussi intégré et la Philips TAB8505/10 n’oublie pas d’être compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa ainsi qu’avec Apple AirPlay 2 et Spotify Connect. Vous retrouvez également un port USB pour accueillir une clé USB ou un disque dur et ainsi lancer des fichiers audio. Cette barre de son est donc tout à fait adaptée pour un usage musical. En fonction de votre utilisation, son processeur audio va adapter le son au mieux pour restituer une ambiance sonore optimale.

