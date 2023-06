Niu MQI+ Sport : ce scooter électrique 50cc idéal pour la ville est 250 € moins cher

Niu comptabilise un bon nombre de scooters électriques, mais aujourd’hui, c’est le MQi+ Sport qui est intéressant, notamment pour son prix qui baisse de 250 euros.

Plus écologique que les modèles thermiques, le scooter électrique est une solution idéale pour circuler en ville de façon confortable. Il y en a pour tous les goûts, mais si vous souhaitez opter pour un modèle équivalent 50 cc, le MQi+ de Niu est une bonne référence. Ce deux roues pourrait bien vous plaire, surtout maintenant qu’on le trouve 250 euros moins cher qu’à l’accoutumer.

Le Niu MQI+ Sport, c’est quoi ?

C’est un scooter électrique sans permis

Capable de rouler jusqu’à 45 km/h

Une autonomie solide pour les petits trajets

Au lieu d’un prix barré à 3 249 euros, le Niu MQI+ Sport s’affiche à présent à 3 099 euros sur le site go2roues. N’oubliez pas qu’il est possible de bénéficier des aides de l’État, que ce soit au niveau national, régional ou local, afin de faire baisser encore plus le prix de ce scooter électrique.

Un scooter léger et maniable

Le Niu MQi+ Sport est un scooter électrique équivalent 50 cm³ qui a belle allure. Ces couleurs donnent une allure discrète et élégante. Ce qui est surtout appréciable sur ce modèle, c’est son petit gabarit et son poids de 72 kg. De ce fait, les manœuvres sont faciles et simples en circulation, notamment en heure de point. L’ergonomie est très bonne, avec les manettes et des boutons facilement accessibles. Le cadran principal est lisible rétroéclairé.

Au niveau des performances, le modèle MQi+ Sport est équipé d’un moteur Bosch, d’une puissance de 1.4 kWh, d’un couple maximal de 110 Nm et d’une vitesse de pointe de 45 km/h. Amateurs de vitesse, passez votre chemin, ici, on a deux modes de conduite disponibles : le mode 1 permet de plafonner à 18 km/h, tandis que le mode 2 permet d’aller jusqu’à la vitesse de pointe de 50 km/h. La vitesse est suffisante, pas besoin d’aller plus vite, surtout lorsqu’il s’agit de se faufiler dans les embouteillages. Quant au freinage, il est assuré par deux disques à commande hydraulique à l’avant et à l’arrière.

Idéal pour la ville

La version Plus du MQi Sport est proposée avec une autonomie maximale de 60 km. Elle est évidemment amenée à varier en fonction des conditions météorologiques et du poids de l’utilisateur. Dans des conditions de circulation normales en ville, l’autonomie atteint plutôt les 55 km, ce qui reste convenable pour un engin de ce gabarit.

Quant à batterie d’une capacité de 1.48 kWh, elle est amovible (11 kg) et se recharge en 7 heures, directement sur le scooter grâce une prise 220 V domestique, ou à la maison et au travail grâce au chargeur fourni. À propos de la durée de vie de la batterie, la marque promet environ 60 000 km, soit une dizaine d’utilisations quotidienne.

Il existe d’autres deux-roues parfaits pour un usage citadin, pour les découvrir, retrouvez notre sélection des meilleurs scooters électriques équivalents 50 cc du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

