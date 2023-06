Samsung Galaxy S23 Ultra : quand le meilleur smartphone Android coûte 550 € de moins

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le référence des smartphones haut de gamme, il s'agit de la plus grande réussite conçue par le constructeur sud-coréen jusqu'à ce jour (sans compter les smartphones pliables) et le meilleur smartphone Android pour le moment. Il n'est cependant pas accessible à tous, son prix étant astronomique, mais des promotions comme celles-ci parviennent à le rendre plus accessible. En ce moment, la version de 512 Go du S23 Ultra est disponible à 1049 euros au lieu de 1599 euros chez Boulanger.

L’année 2023 a débuté avec la commercialisation de la gamme des Galaxy S23 et c’est un vrai missile qu’a envoyé Samsung avec son modèle haut de gamme, le S23 Ultra. La presse spécialisée est unanime, ce smartphone est excellent en tout point et elle se réjouit surtout de l’arrivée d’une puce Snapdragon sur les modèles européens qui s’étaient contentés d’une Exynos avec le S22. En cumulant plusieurs réductions, le S23 Ultra de 512 Go est actuellement moins cher de 550 euros, sans oublier qu’un cadeau se glisse dans le panier.

Ce qui nous plaît chez le Samsung Galaxy S23 Ultra :

Un écran de haute volée

Des performances premium avec la puce Snapdragon

Un capteur principal de 200 Mpx !

Une autonomie formidable

Au lieu de 1599 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 1049 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 300 euros, une offre de remboursement de 150 euros et un bonus reprise de 100 euros si vous le retirez en magasin. Vous pouvez le réserver en ligne pour ensuite aller le récupérer sur place. De plus, une paire de Samsung Galaxy Buds 2 Pro est également offerte à l’achat de ce smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

Un smartphone qui transpire le haut de gamme

Le Samsung Galaxy S23 Ultra concentre ce qui se fait de mieux actuellement chez Samsung, et ce, sur tous les critères : performances, autonomie, appareil photo et écran. Nous avons ici une dalle Dynamic AMOLED x2 de 6,8 pouces en définition 3088 x 1440 pixels, ce qui donne une résolution excellente de 500 ppp. Le taux de rafraîchissement adaptatif s’étend de 1 à 120 Hz, pratique pour économiser de la batterie. Samsung annonce enfin une luminosité pouvant atteindre un pic de 1750 cd/m².

L’appareil photo du Samsung Galaxy S23 Ultra est l’un des éléments (avec le processeur) ayant suscité le plus d’attente puisque c’est un capteur principal de 200 Mpx que nous avons ici. Celui-ci offre des clichés très détaillés, notamment lorsqu’il s’agit de zoomer. Plus généralement, on peut saluer la polyvalence du module photo qui se dote également d’un ultra grand-angle, d’un téléobjectif x3 et un autre x10. Pour la vidéo, il peut filmer jusqu’en 8K 30 FPS ou en 4K 60 FPS.

Snapdragon débarque (enfin !) chez nous !

Qualcomm débarque en Europe avec ni plus ni moins que la puce Snapdragon 8 Gen 2, l’un des processeurs pour smartphone les plus puissants du moment. Ce SoC allie performances de haute volée, une bonne gestion thermique et une excellente efficience énergétique. Il est ici accompagné de 12 Go de RAM. Que ce soit pour le multitâche ou les jeux gourmands en ressource, le S23 Ultra exécutera tout ce que vous lui demanderez avec une aisance déconcertante et sans montrer le moindre signe de fatigue.

Dernière force de ce S23 Ultra : l’autonomie. Ce smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh, ce qui est une configuration plutôt commune dans le segment du haut de gamme et même celui du milieu de gamme. Pourtant, il bat des records d’endurance et est capable d’atteindre le troisième journée avec encore un peu de réserve si vous modérez votre utilisation. Avec la recharge rapide de 45 W, vous pouvez refaire le plein de la batterie en un peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S23 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !