Samsung Galaxy S23 : ce smartphone lancé à 959 € ne coûte plus que 399 € pour les soldes d’hiver 2025

Le Samsung Galaxy S23 est actuellement en promotion sur Cdiscount pour le dernier des soldes d’hiver. Le prix passe ainsi de 959 euros au lancement à seulement 399 euros aujourd’hui.

Le Galaxy S23 faisait partie des haut de gamme de la firme Samsung en 2023. C’est un smartphone qui vieillit bien, car il en a encore sous le capot et profite aussi des dernières technologies de la firme coréenne, c’est-à-dire Galaxy AI, retrouvez-le aujourd’hui en forte promotion pendant les soldes d’hiver.

Le Galaxy S23 en quelques points

Un processeur surpuissant, merci le Snapdragon 8 Gen 2

Excellent en photo de jour, un artiste de nuit

OneUI, une version d’Android merveilleuse

Au lieu de 959 euros au lancement, le Samsung Galaxy S23 est maintenant disponible à seulement 399 euros chez Bouygues Telecom en choisissant l’option sans forfait. Notez qu’il y a 80 euros d’ODR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23. Le tableau s’actualise automatiquement.

La photo, c’est son élément

Le Galaxy S23 se démarque avec sa configuration photo dorsale, une formule déjà validée par son grand frère le S22, en revanche avec des améliorations sur le traitement de la colorimétrie sur son capteur principal, là où les couleurs semblaient sortir du lot pour un effet spectaculaire le S23 cherche à coller à l’authenticité des couleurs.

La liste des capteurs :

Un capteur principal de 50 Mpx avec un objectif grand angle (f/1.8) ;

Un objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2)

Pour compléter un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4)

De nuit, le Galaxy S23 est un roi ! Il a cette capacité à sublimer les scènes de nuit sans trop de bruit numérique. Il réussit à éviter les effets de lens flare générés par les lampadaires et autres lumières extérieures. Que ce soit en zoom x1 ou x3 le S23 est au sommet de son art, mais le traitement photo effectué par l’algorithme se fait sentir, rendant parfois instable le smartphone lors de plusieurs captures nocturnes comme nous l’évoquions dans notre test.

OneUI et Galaxy AI, Samsung est très fort

Le S23 a récemment acquis la mise à jour de One UI 6.1 (Android 14), une évolution importante pour le système d’exploitation de Samsung, c’est cette version du logiciel qui intègre la surcouche d’intelligence artificielle Galaxy AI. Cependant, il semblerait que les S23 rencontres quelques soucis cotés batterie et sur le capteur d’empreinte. Quelques embuches qui seront surement gommées lors d’une future mise à jour de Samsung.

Les fonctionnalités de Galaxy AI vont repenser le comportement et améliorer de nombreuses fonctions de votre smartphone. Sans compter la présence du Circle to Search (Entourez pour rechercher) de Google, le S23 et son intelligence artificielle pourront traduire les appels en temps réel, traduire du texte dans des images, ainsi que traduire des pages web directement dans le navigateur Samsung.

La puissance de Galaxy AI vous l’aurez compris fonctionnera seulement sur les applications de la marque, le clavier Samsung permettra de mieux formuler vos écrits avec une simple touche, la galerie photo vous proposera des retouches en fonction des photos prises, d’organiser, résumer et structurer vos écrits dans Samsung Notes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23.

