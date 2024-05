Installer One UI 6.1 sur ces Samsung Galaxy n’est peut-être pas une bonne idée

One UI 6.1 fait des siennes sur les Galaxy de 2023. Des baisses d'autonomie sont observées sur ces smartphones qui ne tiennent plus une journée en fonctionnement.

Nativement installé sur les Galaxy S24, One UI 6.1 a progressivement été déployé sur d’autres smartphones et notamment de générations précédentes. Une étape qui semble ne pas se dérouler sans heurts puisque des utilisateurs se plaignent de baisses de performances.

De 20 à 30 % d’autonomie en moins

Sur Reddit, des possesseurs de Galaxy S23, Z Fold 5 et Z Flip 5 rapportent des soucis de batterie depuis l’installation de One UI 6.1 sur leurs appareils. Leur autonomie aurait chuté de 20 à 30 %, comme pour Embarrassed-Degree45 qui explique que son smartphone « utilise environ 30 % de batterie en plus qu’auparavant. Je suis vraiment déçu, j’étais très impressionné par la batterie de ce téléphone avec la version 6.0, elle était si efficace. »

Un autre utilisateur, twills011, rapporte qu’en regardant 10 minutes de YouTube Kids, sa batterie était passée de 85 à 65 %. Un comportement inquiétant. Avec de telles baisses, la batterie se vide à vitesse grand V jusqu’à éteindre les smartphones en plein après-midi. Ils ne tiendraient plus une journée en usage normal, d’après ce fil Reddit.

Ces témoignages ont été postés il y a un mois. Aujourd’hui, rien ne semble avoir évolué, comme le rapporte SamMobile qui est aussi affecté par ce souci. D’après eux, le Galaxy S23 Ultra serait le seul haut de gamme 2023 de Samsung à ne pas être affecté. One UI 6.1 ne se comporte pas de la même manière sur les smartphones d’avant 2023 ou les milieux de gamme. Sur eux, on observe plutôt une amélioration de l’autonomie.

Comme limiter les dégâts ?

Samsung n’a pas encore reconnu le problème évoqué ici. Pour ceux qui auraient une baisse d’autonomie, l’idéal est aujourd’hui de circoncire le souci au maximum en désactivant les fonctions gourmandes en énergie comme Always On Display et en utilisant les modes d’économie d’énergie pour réduire l’utilisation de la batterie. Vider le cache des applications les plus utilisées peut aussi aider.

Enfin, réinitialiser entièrement son téléphone semble radical, mais pourrait avoir un effet bénéfique. Le petit plus serait de réinstaller ses applications une par une et non en transfert de sauvegarde. Dans le cas d’un Pixel 8 de Google, ça a pu jouer pour un utilisateur de X.

One UI 6.1 est une évolution majeure pour le logiciel mobile de Samsung. C’est cette version qui a apporté la couche d’intelligence artificielle des Galaxy S24, premiers smartphones à dégainer leur arsenal IA en début d’année.

Fort du succès de ses modèles premium, Samsung a voulu grossir le parc d’appareils compatibles avec ses fonctions d’intelligence artificielle. En mars dernier, il avançait qu’en apportant One UI 6.1 à plus de modèles, « Samsung Electronics offrira l’expérience Galaxy AI à davantage d’utilisateurs et dominera le marché ».