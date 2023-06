Le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus de 1 To a rarement atteint un prix aussi bas

Pour redonner un second souffle à un PC dont le disque dur commence à être saturé, il faut remplacer ou ajouter un second SSD. Les plus performants du marché sont les SSD NVMe capables d'excellentes vitesses de transfert, comme le Samsung 970 EVO Plus qui tient toujours la route quelques années après sa sortie. Lancé à 219 euros, vous pouvez maintenant le retrouver pour seulement 44,99 euros sur Amazon dans sa version de 1 To.

Samsung est actuellement l’un des plus gros constructeurs de SSD NVMe, le Sud-Coréen s’est récemment distingué avec le modèle 990 Pro ainsi que le 980 Pro qui est toujours une référence incontournable aujourd’hui. Quelques années plus tôt, c’était le 970 EVO Plus qui était commercialisé et quand bien même il commence à dater, ses performances restent de haute volée pour un PC. Vous pouvez retrouver la version 1 To à son meilleur prix actuellement, à 44,99 euros chez Amazon.

Le Samsung 970 EVO Plus en quelques points

De bonnes vitesses de transfert

Une capacité de stockage confortable

Une garantie constructeur de cinq ans

Lancé au prix de 219 euros, le Samsung 970 EVO Plus de 1 To est maintenant disponible en promotion à 44,99 euros chez Amazon.

Les avantages d’un SSD NVMe

Les SSD SATA restent aujourd’hui encore des produits viables et un choix plus raisonnable économiquement parlant, mais ils sont destinés à disparaître pour laisser place aux SSD NVMe qui offrent des vitesses de transfert au moins cinq fois plus élevées. Un bond en avant rendu possible en supprimant les intermédiaires entre le SSD et la carte mère.

Dans la pratique, ces vitesses de transfert donnent des temps de chargement rapides, que ce soit pour l’exécution d’un logiciel, des transferts de fichier ou le chargement d’un jeu. De plus, les SSD NVMe sont en grande majorité en format M.2, cette forme en rectangle qui les rend plus simples à installer. Enfin, ils sont réputés être plus économes en énergie.

Un modèle performant et endurant

Dans le cas du Samsung 970 EVO Plus, nous avons un SSD NVMe avec une vitesse de lecture de 3500 Mo/s et une vitesse d’écriture de 3300 Mo/s. Pour démarrer un système d’exploitation ou exécuter un logiciel, c’est tout simplement excellent. D’autant plus qu’avec sa capacité de stockage de 1 To, vous aurez de quoi faire. En revanche, n’escomptez pas l’utiliser pour booster une PS5, Sony recommande pour ce faire un SSD NVMe avec une vitesse de lecture minimale de 5500 Mo/s.

Le Samsung 970 EVO Plus s’accompagne également d’un logiciel compagnon pour que vous puissiez garder un œil sur ses capacités et installer des mises à jour pour améliorer ses performances et sa stabilité. Il dispose enfin d’une garantie constructeur de cinq ans, ce qui atteste de sa fiabilité, ainsi que d’une durée de vie de 600 TBW selon Samsung avant l’épuisement de ses cellules de mémoire flash.

Afin de comparer le Samsung 970 EVO Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 NVMe pour votre PC.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !