À -50 %, cette caméra de surveillance Netatmo va rassurer les vacanciers

À l’approche des vacances d’été, rien de mieux que d’investir dans une caméra de surveillance, pour partir l’esprit tranquille. Aujourd’hui, la caméra extérieure de Netatmo est en promotion à 157 euros contre 299 euros au départ.

S’absenter un long moment de chez soi n’est jamais rassurant, surtout lorsqu’on a cette statistique en tête : en France, un cambriolage se déroule en moyenne toutes les 90 secondes. Il vaut mieux prendre les devants et ne pas tenter le diable, surtout avec les vacances d’été qui approchent et qui sont une période propice aux cambriolages. Pour cela, il vaut mieux investir dans une bonne caméra de surveillance, et la Netatmo devrait bien assurer ce rôle, et cela, pour bien moins cher grâce à cette offre.

La Netatmo Presence en bref

Une caméra avec un éclairage puissant et intelligent

Les images en Full HD accessibles à tout moment sur votre smartphone

Des alertes envoyées en temps réel sur votre smartphone

Aucun abonnement requis

Lancée à 299 euros, la caméra de surveillance extérieure de Netatmo est affichée 207,20 euros sur le site Leroy Merlin, mais grâce à une ODR d’une valeur de 100 euros, elle revient à 157,20 euros.

Se cacher dans le noir n’est plus possible

La Netatmo Presence est une caméra dédiée à la surveillance extérieure comme l’atteste son puissant projecteur LED grimpant jusqu’à 1500 lumens. La lumière est assez puissante pour éclairer votre chemin la nuit, mais surtout pour surprendre et faire fuir les intrus. Le détecteur de mouvement de la Netatmo Presence fonctionne sur une portée de 15 mètres et son champ de vision s’étend sur 100°. Il existe d’ailleurs une autre version de la Netatmo Presence dotée d’une sirène capable de réveiller tout le voisinage.

Sa technologie Smart Sight est capable de reconnaître les personnes, les animaux et les véhicules et vous envoie des alertes détaillées et en temps réel sur votre smartphone pour vous informer si c’est un chien qui se promène dans votre jardin ou une voiture. Vous pouvez même définir des Alert-Zones sur l’application dédiée pour enregistrer des préférences d’alerte et définir les zones que vous souhaitez faire surveiller, comme votre allée ou près de vos fenêtres.

Visionnage à distance et enregistrement des images

La Netatmo Presence enregistre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des images en définition Full HD que vous pouvez visionner à tout moment sur votre smartphone, de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne. Les images ne sont pas de la meilleure qualité, mais cela reste exploitable, vous pouvez allumer le projecteur à distance pour améliorer un peu la visibilité. Sachez d’ailleurs que cette caméra est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Home et Apple HomeKit.

La caméra ne fait pas que vous transmettre les images, elle les enregistre également sur une carte microSD de 8 Go (incluse dans la boîte) ou un espace Dropbox. Contrairement à d’autres concurrents, le stockage des images ne nécessite aucun abonnement et les données sont sécurisées en local. Vous pouvez donc les visionner en différé, sur votre smartphone ou sur un ordinateur, et même les transmettre à des enquêteurs si besoin.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur la Netatmo extérieur avec sirène.

Afin de comparer la Netatmo Presence avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance extérieures du moment.

