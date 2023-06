La Samsung Galaxy Watch 5 Pro perd plus de 40 % de son prix, juste avant l’arrivée du prochain modèle

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro se verra bientôt remplacé par le Watch 6 Pro, mais elle n'en reste pas moins une smartwatch intéressante. D'autant plus qu’actuellement, elle coûte plus de 200 euros de moins sur Amazon.

Les Galaxy Watch 6 sont attendus le mois prochain, et devraient apporter des nouveautés intéressantes. La Galaxy Watch 5 Pro, reste, à l’heure actuelle, la plus aboutie des tocantes de la firme sud-coréenne et s’avère encore un très bon choix pour vous accompagner au quotidien. L’avantage ? Elle se négocie à un bien meilleur prix grâce à cette offre.

Les atouts de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Une navigation simple et intuitive sur un écran Oled de qualité

De nombreuses mesures de santé

Plus de 2 jours d’autonomie

Sortie à 469 euros, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est affichée à 383,56 euros sur Amazon, mais en appliquant le coupon de réduction de 50 euros, et l’ODR de 70 euros, elle tombe à 263,56 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Watch 5 Pro au meilleur prix ?

Une montre endurante et bien fini

Plus premium que la Samsung Galaxy Watch 5, la version Pro est équipée d’un boîtier en titane, qui fait son effet au poignet. En revanche, avec ses 45 mm, elle ne sera pas adaptée aux petits poignets. Elle est imposante, surtout en raison de sa batterie de 590 mAh. Un accumulateur qui lui confère une bien meilleure autonomie que les Galaxy Watch précédentes. Elle est d’ailleurs l’une des seules montres Wear OS du marché à dépasser les deux jours d’autonomie. Cela devrait être de nouveau améliorée sur la prochaine génération.

De quoi partir l’esprit tranquille une journée en randonnée, surtout qu’elle se targue d’avoir un écran deux fois plus résistant que la génération précédente. À ce propos, la dalle Amoled de 1,4 pouce est un plaisir à utiliser, et la luminosité est suffisante pour consulter l’interface sans problème, même au soleil. Quant à la navigation, c’est toujours WearOS aux commandes avec la surcouche One UI Watch. L’écosystème proposé est très complet au niveau des applications et des mesures.

Un bon suivi

Pour vous accompagner au quotidien, la Watch 5 pro possède de nombreux capteurs. Elle va pouvoir mesurer vos nombres de pas, votre fréquence cardiaque, mais aussi de vous orienter, d’afficher votre taux de masse grasse, de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer votre tension ou encore la saturation en oxygène dans le sang.

Côté sport, une centaine d’activités sont proposées, mais surtout, il est possible de passer par d’autres applications comme Strava pour exporter vos données. Enfin, les sportifs qui utilisent le GPS noteront cependant qu’il manque parfois de précision.

Envie d’en apprendre davantage ? Voici notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 5 Pro avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.