Ce bon Chromebook Acer, idéal pour la bureautique, perd plus de la moitié de son prix

Idéales pour la bureautique, les Chromebook sont des machines pratique et fluide au quotidien, mais surtout peu coûteuse. Le modèle CB314 en est le parfait exemple, en passant de 389 euros à 179 euros seulement sur Cdiscount.

Généralement, il n’est pas simple de recommander un PC portable à petit prix, sauf s’il s’agit d’un Chromebook. L’Acer CB314 (2021) est un laptop qui conviendra parfaitement aux étudiants ou travailleurs nomades qui cherchent un outil de travail simple. Ce Chromebook est idéal pour faire de la bureautique ou surfer sur le web, et devient encore moins cher après 210 euros de remise.

Les avantages de l’Acer CB314

Une machine endurante pratique à transporter

Idéal pour la bureautique

L’efficacité et la simplicité de Chrome OS

Commercialisé à 389 euros, le pc portable Acer Chromebook 314 2021 (CB314-1HT) revient à seulement 179,99 euros sur le site Cdiscount, en cumulant l’ODR de 50 euros.

Des Chromebook, il y en a tous les prix et le modèle CB314 proposé par Acer est une machine entrée de gamme qui mise sur la simplicité. Il intègre tout ce que l’on attend d’un bon Chromebook, à commencer par son autonomie. Il est capable d’encaisser une journée de travail loin d’une prise. La marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 12,5 heures. C’est tout simplement l’idéal pour passer toute une journée loin du chargeur sans craindre de tomber en rade.

Les Chromebook sont des machines peu gourmandes en énergie, et se prêtent particulièrement au travail en itinérance. Et le modèle d’Acer profite d’un format compact, avec 1,5 kg pour 19 mm d’épaisseur. Il saura donc se faire oublier dans un sac à dos ou une sacoche, tout au long de la journée ou en voyage. Son écran de 14 pouces facilite aussi les choses, et profite d’une définition Full HD pour travailler confortablement.

Un OS agréable à utiliser au quotidien

Pour faire tourner sa machine, Acer propose un processeur Intel : le Pentium Silver N5030, avec 8 Go de mémoire vive. Alors oui, cette machine n’est pas la puissante, mais cela suffit pour effectuer des tâches de bureautique, surfer confortablement sur le web, consulter ses mails ou prendre des notes. D’ailleurs, vous pourrez compter sur 64 Go de stockage en eMMC, pour pouvoir sauvegarder des fichiers volumineux, mais si ce n’est pas suffisant, sachez que ce laptop dispose d’un port MicroSD pour augmenter la mémoire interne. Il y a aussi deux ports USB 3.1, deux ports USB-C et une prise jack.

En tournant sous ChromeOS, ce laptop profite d’une interface épurée et simple à utiliser. Elle donne accès à la suite bureautique Google (Docs, Drive, Sheets …) qui est à votre disposition, y compris pour travailler hors ligne. On trouve aussi le Play Store, la boutique offre aux Chromebook une belle polyvalence en mettant à votre disposition pléthore d’applications différentes, y compris sur le plan des loisirs comme les plateformes Netflix, Prime Video, Disney+, etc.

L’Acer 314 n’est pas le seul Chromebook digne d’intérêt, nous vous conseillons la lecture de notre guide d’achat des meilleurs Chromebook de 2023 pour vous faire un avis.

