Voici un forfait mobile 3 Go à prix vraiment mini pour les moins gourmands en data

C’est au tour de NRJ Mobile d'être mis en avant aujourd'hui avec notamment un nouveau petit forfait mobile de 3 Go en série limitée. Celui-ci ne dépasse pas les 3 euros par mois !

Les offres de forfaits mobile sont généralement proposées avec de grande quantité de data, mais la plupart n’ont besoin que de téléphoner ou envoyer des messages. C’est pourquoi l’offre actuelle proposée par NRJ mobile va ravir les personnes voulant encore réduire leur facture de téléphone et dont le nombre de données 4G importe peu. En effet, l’opérateur propose un forfait à moins de 3 euros pour 3 Go de données mobiles.

Le petit forfait NRJ Mobile en détail

Les appels SMS et MMS illimités

3 Go de data en 4G partout en France

Sans engagement avec le réseau Bouygues Telecom

Jusqu’au 17 juin inclus, NRJ Mobile propose une offre en série limitée : un forfait de 3 Go à 2,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Pour communiquer en illimité

Ce forfait NRJ mobile à petit prix, propose, comme les autres, les appels, SMS, MMS illimités, en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Le MVMO utilise le réseau de Bouygues Télécom, proposé sans restrictions. Vous avez donc accès à l’ensemble du réseau métropolitain de l’opérateur historique et de ses partenaires en Europe.

Une enveloppe de data minime

Avec 3 Go, ce forfait ne correspond pas aux personnes constamment connectées. Cette offre va plutôt convenir à celles et ceux qui n’ont pas de réel besoin à se connecter sur Internet, pour consulter les réseaux sociaux ou binge watcher des séries en dehors de son domicile. Cette petite quantité va néanmoins servir, pour retrouver son chemin et utiliser Google Maps, par exemple. Mais attention à ne pas en abuser. Nous vous conseillons donc d’utiliser une connexion Wi-Fi dans un usage domestique.

Pour L’Europe et les DOM, NRJ Mobile a pour ce forfait choisit de laisser l’intégralité de l’enveloppe de base, à savoir 3 Go. C’est une quantité limitée encore une fois. Il faudra plutôt attendre d’être à proximité d’un lieu ayant une connexion WiFi pour être plus à l’aise pour surfer sur le net.

Comment conserver son numéro de téléphone actuel ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G

40 Go Appels illimités 40 Go en France 10 Go en Europe 9,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 5,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 25 Go en Europe 15,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.