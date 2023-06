Xiaomi Q2 : ce nouveau TV 4K QLED de 65 pouces est déjà 250 € moins cher

Le géant Xiaomi continue de développer sa gamme de téléviseurs avec une nouvelle fournée, qui se trouve déjà en promotion : le TV Q2 de 65 pouces est à 649 euros au lieu de 899 euros.

Parmi les nombreux produits Tech conçues par Xiaomi, on trouve des téléviseurs. Loin de faire l’unanimité au départ, le constructeur corrige les défauts de ses précédents modèles avec cette nouvelle génération de TV : les Xiaomi TV Q2 Series. Elle s’appuie sur la technologie Qled, avec quelques-unes des meilleures normes vidéos et avec Google TV à la clé. Bonne nouvelle : la version 65 pouces revient à moins de 650 euros grâce à cette offre.

Les plus du Xiaomi TV Q2 65

Une grande dalle Qled de 65 pouces

Compatible 4K HDR, Dolby Vision IQ et Atmos

Avec Google TV aux commandes

Disponible à sa sortie à 899 euros, le téléviseur Xiaomi Q2 65 est désormais proposé à 649 euros sur le site du constructeur. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez obtenir 15 euros de réduction supplémentaire.

Un grand téléviseur qui mise sur le Qled

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, ce modèle devrait vous plaire. Pour une grande diagonale de 165 centimètres, le TV affiche des bordures très fines favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus. Au niveau du design de ses TV, Xiaomi sait y faire. On retrouve de belles finitions, avec un cadre en alliage d’aluminium.

Le Xiaomi Q2 offre une dalle Qled qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HDR et Dolby Vision IQ, utilisant des capteurs de luminosité pour adapter l’affichage à l’éclairage de la pièce. Côté son, il est diffusé par deux haut-parleurs de 15 W chacun, compatible avec du Dolby Atmos et DTS-X, pour une meilleure qualité sonore.

Pas l’OS d’Amazon, mais celui de Google

L’autre grande qualité du téléviseur Xiaomi, c’est son système d’exploitation. Si la firme chinoise a intégré Fire TV sur certains de ses modèles, ici la série Q2 tourne sous Google TV. Un OS fluide, qui donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

Ce TV n’est, en revanche, pas destinée aux gamers les plus exigeants. La dalle est bloquée à 60 Hz et le téléviseur n’intègre pas de port HDMI 2. Pour le reste de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, deux ports USB, un port Ethernet, une sortie optique et un port Jack 3,5 mm. À noter, la télé est compatible avec le Wi-Fi (2,4 et 5 GHz) et le Bluetooth 5.0.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures Smart TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED du moment.

