OnePlus 10T : moitié prix pour cet excellent smartphone noté 8/10 dans nos colonnes

AliExpress dégaine déjà ses promos d'été et on peut trouver de sacrées perles dans le tas de bonnes affaires ! L'une des meilleures est sans aucun doute cette promotion sur le OnePlus 10T, un smartphone que nous avons testé et approuvé et qui voit son prix chuter de 729 euros à 339 euros.

Avec le OnePlus 10T, le constructeur chinois a conçu ce que devrait être tout bon flagship killer, un smartphone doté d’une fiche technique en or et vendu à un prix contenu. Avec ses performances, sa charge rapide et son écran, nous ne pouvons que le recommander chaudement, d’autant plus qu’il est en ce moment à moitié prix.

Le OnePlus 10T en bref

Une belle dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz

Les performances de la Snapdragon 8+ Gen 1

La charge rapide à 150 W !

Lancé à 729 euros, le OnePlus 10T (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 339 euros chez AliExpress grâce à un coupon de 20 euros applicable dès 300 euros d’achat. Notez qu’il s’agit d’une version globale où la langue française est disponible.

Si vous voulez profiter d’une expérience OnePlus encore plus premium, notez que le OnePlus 10 Pro est actuellement en promotion à 409 euros sur le site d’AliExpress, en utilisant le code promo FR70.

Quelques caractéristiques premium

La première chose que l’on peut remarquer sur ce OnePlus 10T est son écran de toute beauté, il s’agit ici d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 412 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui vous donne une belle impression de fluidité. Cet écran est bien calibré, que ce soit au niveau de la luminosité ou de la colorimétrie. L’appareil photo n’est pas en reste puisqu’il prend des clichés maîtrisés avec une bonne gestion des couleurs. On peut seulement déplorer un léger manque de précision en mode portrait ainsi que l’absence de téléobjectif.

Mais le must sur ce OnePlus 10T est son processeur, le Snapdragon 8+ Gen 1 qui reste aujourd’hui une excellente référence. Il est ici épaulé par 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il gère efficacement le multitâche et le gaming avec des titres gourmands comme Fortnite et Genshin Impact. Ces performances brutes sont couplées à une excellente gestion thermique qui faisait défaut à la Snapdragon 8 Gen 1. Enfin, le logiciel OxygenOS vous fournit une expérience utilisateur agréable.

Mais aussi des compromis

Pour afficher un tarif aussi contenu, le constructeur chinois a dû faire quelques concessions çà et là, sachant que nous avons déjà mentionné l’absence de téléobjectif. Il faut également noter l’absence de l’Alert Slider, un bouton physique permettant de gérer le profil sonore (silencieux, vibreur, sonnerie). Mais le plus problématique serait l’absence de certification IP contre l’eau et la poussière, les maladroits feraient donc mieux de ne pas se balader avec ce smartphone au bord d’une piscine.

La batterie n’est pas non plus la meilleure qui nous ait été donné de voir. Malgré une capacité de 4 800 mAh, le OnePlus 10T peut difficilement aller jusqu’à une journée et demie d’autonomie. Notre protocole de test ViSer l’a même classé dans la fourchette basse, même si ce n’est pas catastrophique finalement. Le constructeur chinois arrive tout de même à se rattraper avec une charge rapide s’élevant à 150 W capable de faire passer la batterie de 10 à 100 % en à peine une demi-heure !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 10T.

Afin de comparer le OnePlus 10T avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones du moment.

