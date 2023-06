Lenovo Duet 5 : cette tablette 2-en-1 sous Chrome OS avec écran OLED perd la moitié de son prix

En plus de son format hybride, la tablette Lenovo Duet 5 sous Chrome OS profite d’une belle dalle Oled qui la rend encore plus agréable à utiliser. Grâce à cette offre chez Boulanger, elle revient à 320 euros au lieu de 699 euros habituellement.

La Lenovo Duet 5 est une tablette hybride qui offre la praticité du format ardoise avec une expérience pratiquement semblable aux PC portables en tournant autour du navigateur de Google. Facilement transportable, efficace et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail, cette tablette devient plus intéressante après cette remise de 379 euros.

Les points forts de la Lenovo Chromebook Duet 5

Une tablette hybride pratique au quotidien

Un écran Oled et une puce Snapdragon efficace

L’interface de Chrome OS plaisante à utiliser

De base à 699 euros, puis remisée à 499 euros, la tablette hybride Lenovo Chromebook Duet 5 est actuellement en promotion à 400 euros sur le site Boulanger. En appliquant l’ODR d’une valeur de 80 euros, elle revient à 320 euros.

Un format hybride pratique, accompagné d’un bel écran

Le Chromebook Duet 5 de Lenovo est une tablette hybride livrée par défaut avec un clavier détachable. L’appareil pèse 650 g, ce qui est bien léger face à un PC portable ou un ultrabook. C’est très pratique pour le transport, mais la tablette compacte offre tout de même une diagonale d’écran de 13,3 pouces pour apporter un certain confort de visionnage au quotidien.

Sa dalle tactile affiche des bordures très fines et offre une bonne immersion qui est complétée par de l’Oled FHD (1 920 × 1 080 pixels). Elle promet ainsi une excellente qualité d’image, avec de beaux contrastes et des noirs infinis, de quoi profiter d’un confort visuel parfait.

Une bonne expérience utilisateur grâce à Chrome OS

La tablette de Lenovo intègre la puce Qualcomm Snapdragon 7c, cadencé à 2,55 GHz, couplée à 8 Go de mémoire vive. La Duet 5 est donc capable de faire tourner même en multitâche. Pensée pour un usage bureautique, elle trouvera ses limites pour lancer des jeux.

Pour rester productif la journée, la marque promet une autonomie de 12 heures pour faire facilement tenir l’appareil une journée complète. Le tout est complété par un stockage eMMC de 128 Go pour enregistrer tout type de fichiers.

Étant un Chromebook, cet appareil utilise Chrome OS, un système d’exploitation fluide et intuitif qui permet de profiter d’une interface épurée et centrée autour du navigateur de Google, mais aussi du Play Store pour télécharger directement des applications. Que vous souhaitiez utiliser les applications de la suite Google, regarder une série sur Netflix ou Prime Video ou écouter de la musique sur Spotify, Chrome OS démontrera toute sa fluidité pour une meilleure productivité. Enfin, côté connectique, on pourra compter sur deux ports USB 3.0. Quant à la connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 sont de la partie.

Si vous êtes intéressés par d’autres machines tournant sous Chorme OS, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs Chromebook à choisir en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

