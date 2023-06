Ce grand TV QLED Hisense 70″ (avec HDR10+ et Dolby Vision) ne vous coûtera pas plus de 700 €

Si vous projetiez de vous acheter un TV imposant pour profiter de vos séries et vos films dans les meilleures conditions, vous pouvez opter pour le modèle Hisense 70E7HQ, dont le prix actuel ne dépasse pas les 699 euros chez Electro Dépôt, alors qu'il se trouve habituellement à 989 euros.

Pour s’acheter un TV de plus de 65 pouces, il faut bien souvent débourser une belle somme. Et si ce TV en question dispose en plus de plusieurs compatibilités avec les meilleures normes vidéo, alors le prix peut considérablement augmenter. Pourtant, il est aujourd’hui possible de trouver quelques pépites, à l’image du Hisense 70E7HQ, compatible HDR10+ et Dolby Vision, dont le prix ne dépasse pas les 700 euros actuellement.

Le TV Hisense 70E7HQ en quelques mots

Une dalle QLED de 70 pouces

Compatible HDR10+ et Dolby Vision

Une interface complète

Proposé chez d’autres e-marchands à 989 euros, le TV Hisense 70E7HQ est actuellement affiché à 699 euros chez Electro Dépôt.

Une (très) grande dalle de qualité

Ce n’est peut-être pas avec son design, très classique, que le TV Hisense 70E7HQ parviendra à se démarquer, mais il n’en reste pas moins appréciable. On a droit ici à un écran souligné à l’avant par une barre qui occupe toute sa largeur, écran qui repose par ailleurs sur deux pieds en Y inversés dont la taille permet d’installer le TV sur un meuble TV même peu profond, ce qui est plutôt pratique. D’autant plus que les deux socles proposent une surélévation d’environ 5,5 cm, ce qui laisse la possibilité de glisser une barre de son sous l’écran.

La dalle du Hisense 70E7HQ est quant à elle encadrée de très fines bordures sur trois côtés, ce qui permet de maximiser l’immersion. Elle marquera tout de même davantage de points pour sa technologie QLED et sa définition 4K, qui promettent donc une très bonne qualité d’image, avec un rendu des couleurs plus que correct. On regrettera toutefois le phénomène de blooming que l’on pourra remarquer sur certains contenus. Autrement, le téléviseur supporte les formats HLG, HDR10+ et Dolby Vision, ce qui est plutôt rassurant. Notons aussi que le mode Filmmaker permettra de visionner des images avec un rendu Cinéma, avec notamment une belle fidélité des couleurs. Concernant l’audio, le rendu sera un peu trop étriqué, même si le TV a le mérite de proposer un son relativement détaillé grâce au Dolby Audio et au DTS Virtual:X.

Un TV qui conviendra aussi aux gamers

Comme à son habitude, Hisense ne délaisse pas les joueuses et joueurs et a rendu son 70E7HQ tout à fait adapté au gaming. Le TV dispose tout d’abord de deux entrées HDMI 2.1 compatibles ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR, ou taux de rafraîchissement variable, pour l’optimisation des images dans les jeux et l’obtention d’un temps de retard à l’affichage aussi court que possible. La technologie FreeSync Premium sera aussi de la partie. L’input lag ne dépasse pas 14,1 ms, ce qui est plutôt satisfaisant, même si moins efficace que ce que proposent les LG OLED ou Samsung QLED sur ce point-là.

Enfin, comme tous les modèles de la marque, le 70E7HQ tourne sous le système d’exploitation de la maison, Vidaa. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video et Disney+. La navigation dans les menus de Vidaa est très fluide et rapide, ce qui est très appréciable. On a d’ailleurs affaire à l’un des systèmes les plus prompts sur le marché.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet du Hisense 55E7HQ, valable aussi pour la diagonale de 70 pouces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres (très) grands modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

