L’iPhone 12 mini, une valeur sûre, peut vous revenir à moins de 500 €

L'iPhone 12 mini n'est peut-être plus tout jeune, mais trois ans après sa sortie, il reste encore aujourd'hui un très bon smartphone Apple, qui peut vous revenir à 499 euros grâce à Cdiscount.

Alors qu’Apple n’hésite plus à dévoiler de (très) grands iPhone, à l’image du récent 14 Pro Max dont la diagonale s’élève à 6,7 pouces, la marque à la pomme n’en oublie pas pour autant les amateurs de petits smartphones compacts qui tiennent facilement dans la main. Avant l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 5G, il y a eu l’iPhone 12 mini, qui a permis au constructeur de faire une entrée remarquée sur le marché des smartphones à taille réduite. Trois ans après sa sortie, l’iPhone 12 mini, noté 9/10 dans nos lignes à l’époque, reste une valeur sûre suffisamment puissante, d’autant plus que son prix est nettement moins élevé actuellement qu’à sa sortie. On peut même le trouver autour de 500 euros en ce moment.

Les points forts de l’iPhone 12 mini

Une dalle OLED Full HD+ de 5,4 pouces

Une puissante puce A14

Compatible MagSafe

Lancé à 809 euros, puis réduit à 549 euros, l’iPhone 12 mini 256 Go est actuellement proposé à 499 euros chez Cdiscount grâce au code promo VP50E uniquement réservé aux membres CDAV. Si vous n’êtes pas adhérent à ce programme, sachez que les six premiers jours d’abonnement sont gratuits. Si vous souhaitez poursuivre, le programme vous coûtera 29 euros par an.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 mini. Le tableau se met à jour automatiquement.



reconditionné au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 12 mini reconditionné au meilleur prix ?

Un tout petit iPhone toujours aussi beau

Son nom ne laisse pas place à aucune surprise : oui, l’iPhone 12 mini est… mini. Du moins, nettement plus petit que la majorité des références actuelles conçues par Apple, qui dépassent bien souvent les 6 pouces. Ici, on a droit à un smartphone de 5,4 pouces, qui tiendra donc facilement dans une main et qui n’imposera pas une gymnastique compliquée des doigts pour atteindre le haut de l’écran. Un premier bon point qui devrait ravir les allergiques au grand format, d’autant plus que cet iPhone ne pèse que 133 grammes (contre plus de 150 grammes, voire 200, pour un grand nombre de smartphones actuellement présents sur le marché).

D’ailleurs, son écran est aussi l’un de ses principaux atouts : l’iPhone 12 mini embarque en effet une dalle OLED Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), qui promet de beaux contrastes et des noirs infinis. Le taux de rafraîchissement s’élève quant à lui à 60 Hz : on aurait aimé une fluidité un poil supérieure, mais à ce prix, c’est tout à fait convenable.

Mini, mais puissance maxi

Malgré sa petite taille, l’iPhone 12 mini renferme une belle puissance grâce à sa puce A14 compatible 5G, comme les autres modèles de la gamme d’iPhone 12, d’ailleurs. Certes, Apple a depuis fait nettement mieux avec ses dernières puces A15 et A16, mais les performances de l’iPhone 12 mini seront assez confortables pour exécuter des tâches classiques sans aucun ralentissement, ou même pour jouer à des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions graphiques. L’expérience sous iOS sera quant à elle toujours aussi fluide. Concernant ses capacités en photo, l’iPhone 12 mini s’en sort bien avec un double capteur de 12 mégapixels muni d’un objectif grand-angle et d’un ultra grand-angle, grâce auxquels on pourra capturer de beaux clichés avec pas mal de détails. Dans des conditions de faible luminosité, l’iPhone 12 mini se débrouille également très bien. N’espérez toutefois pas retrouver de téléobjectif ni de capteur LiDAR à l’horizon, des fonctionnalités réservées au modèle Pro de la gamme.

Enfin, concernant son autonomie, l’iPhone 12 mini dispose d’une petite batterie en raison de sa taille réduite, ce qui implique une autonomie en deçà de celles que proposent les autres smartphones de la gamme de 2020. La durée d’utilisation sur une seule charge n’excédera donc pas une journée. Mais on se consolera avec la compatibilité avec MagSafe, la charge sans fil, qui permettra de vite régénérer la batterie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de la marque à la pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Apple du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).