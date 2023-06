JBL Clip 4 : cette mini enceinte puissante s’emporte partout, et coûte 25 % de moins

La JBL Clip 4 est une toute petite enceinte portable que l'on peut emporter partout avec soi. Mais son petit format ne l'empêche pas de délivrer une belle puissance sonore. Bref, elle a tout bon, et son prix actuel la rend même encore plus recommandable : Amazon la propose à 49 euros au lieu de 65 euros.

Avec son mousqueton intégré, la toute petite enceinte portable JBL Clip 4 a été pensée pour être emportée partout, et attachée n’importe où : à une boucle de jean, à une anse de sac… Notée 9/10 dans nos lignes, cette référence offre avant tout, malgré son format réduit, un son puissant et équilibré. Bref, une enceinte idéale pour les longues journées estivales passées au bord de la piscine ou à la plage. Si ce modèle vous fait de l’œil à l’approche des vacances, sachez que vous pourrez l’acquérir pour moins de 50 euros.

Les points forts de la JBL Clip 4

Un mousqueton intégré bien pratique

Un son puissant et équilibré

Une enceinte solide et étanche

Initialement affichée à 65 euros, la JBL Clip 4 (bleue) est désormais proposée à 49 euros sur Amazon.

Une mini enceinte qui nous accompagne partout

Le premier atout de la JBL Clip 4 est, sans grande surprise, son format. Cette petite enceinte se présente sous la forme d’un palet ovale, équipée en son sommet d’un mousqueton métallique, qui lui permet de s’accrocher à peu près partout. Si on pourra ainsi la suspendre à la boucle de son jean ou bien à l’anse de son sac, on pourra aussi la poser sur son dos grâce au revêtement en silicone adhérent qui s’y trouve.

La JBL Clip 4 marque aussi des points grâce à sa solidité, puisqu’elle supportera sans souci une chute d’un mètre. Et pour ne rien gâcher, elle est aussi certifiée IP67, ce qui la rend étanche à la poussière et à l’eau. On pourra donc l’utiliser sans mal près de la piscine ou près de la mer, d’autant plus qu’elle résistera à une immersion courte.

Une taille réduite, mais une grosse puissance

Que le petit format de la JBL Clip 4 ne vous conduise pas à penser qu’elle manque de puissance. C’est même tout le contraire. Munie de deux transducteurs, l’enceinte promet une signature sonore équilibrée et très plaisante. Comme nous l’avons remarqué lors de notre test, les voix sont restituées avec beaucoup de corps. Le médium est quant à lui plutôt précis, et en léger retrait de l’aigu. Et si l’on pousse le volume à son maximum, la JBL Clip 4 saura conserver sa signature sonore, sans trop de diminution de l’intensité des fréquences graves. Autre atout côté puissance audio : le son diffusé par la JBL Clip 4 peut s’entendre de loin, même si on l’appréciera bien plus si l’enceinte est posée près de nous.

Outre ces très bons points, on regrettera tout de même l’absence de Bluetooth multipoint : la JBL Clip 4 ne peut donc se connecter qu’à un seul appareil à la fois. On se consolera tout de même avec la bonne liaison Bluetooth, qui a été particulièrement stable au cours de notre test. Enfin, concernant son autonomie, la JBL Clip 4 a été capable de tenir 9 heures à 50 % du volume d’un iPhone lors de notre essai. Concernant la recharge, la patience sera de mise, puisqu’il faudra attendre 2h45 pour atteindre les 100 % de batterie avec le chargeur 10 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Clip 4.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que vous pourrez emporter partout avec vous, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes portables du moment.

