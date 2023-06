La manette Stellar Shift de Microsoft nous met des étoiles plein les yeux avec cette promo

Il y a quelques mois, Microsoft dévoilait une nouvelle édition de son emblématique manette sans fil pour la Xbox Series, la Stellar Shift dont le succès a été à la hauteur de sa beauté. Aujourd'hui, il est assez compliqué de la trouver à un bon prix, et pourtant, c'est bien chez Microsoft qu'il est possible de l'obtenir pour seulement 49,99 euros.

La manette sans fil pour la Xbox Series se décline en tout un tas de modèles colorés, mais une gamme parvient à se démarquer, c’est la collection Shift. Ces manettes ont la particularité d’arborer une surface caoutchoutée aux motifs hypnotisants sur les poignées et de renvoyer des reflets irisés pour un merveilleux effet visuel. Troisième modèle de la collection Shift et probablement la plus belle, la Stellar Shift est actuellement disponible pour 15 euros de moins sur le Microsoft Store italien.

La manette Xbox Series édition Stellar Shift en bref

L’une des plus belles manettes Xbox !

Une surface caoutchoutée sur les poignées pour une meilleure prise en main

Un nouveau fond d’écran à débloquer !

Au lieu de 64,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series édition Stellar Shift est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros sur la boutique italienne de Microsoft. Il vous faudra cependant patienter un mois avant de la recevoir.

Notez que si vous avez des points Rewards (obtenus en jouant aux jeux du Game Pass, en utilisant Bing ou par le biais de « quêtes » quotidiennes), vous pourrez les utiliser pour obtenir un chèque cadeau et ainsi une réduction supplémentaire.

La manette au look cosmique !

Après la Lunar Shift et l’Aqua Shift, Microsoft nous emmène au fin fond de l’espace avec la Stellar Shift, une manette au design résolument cosmique. La coque en plastique arbore des reflets irisés tirant entre le bleu et le violet faisant penser à un crépuscule étoilé. Les poignées à la surface caoutchoutée ont quant à elles des motifs tourbillonnants imprimés dessus, dans un dégradé allant du violet au noir faisant davantage penser à une nébuleuse. Un design savamment travaillé qui vaut à la Stellar Shift d’être l’une des plus belles manettes de Microsoft et même du marché.

En plus d’être particulièrement belle, la Stellar Shift vous permet de débloquer un arrière-plan exclusif aux couleurs et motifs de la manette sur le menu de votre Xbox. Cela fonctionne pour la Xbox Series X ou S ainsi que pour la Xbox One. Pour y accéder, vous devez simplement connecter la Stellar Shift à votre console, puis vous rendre dans l’onglet « Général » des paramètres, puis dans « Personnalisation », et enfin dans « Mon arrière-plan ».

L’une des meilleures manettes pour Xbox, et PC !

La manette Microsoft pour Xbox est devenue au fil des années un grand classique sur le marché et le fait qu’elle n’ait pas beaucoup évolué entre la Xbox One et la Xbox Series y a en partie contribué. Il y a tout d’abord sa compatibilité multiplateforme qui a fait sa renommée, en plus des dernières consoles de Microsoft, la manette pour Xbox Series peut aussi bien être utilisée sur PC avec Windows 10, sur Mac ou tout appareil tournant avec Android ou iOS.

Par rapport à la génération précédente, la manette sans fil pour Xbox Series a légèrement amélioré son ergonomie afin qu’elle soit mieux préhensible par les mains d’enfants. D’autant plus qu’avec cette Stellar Shift, nous avons droit à des poignées recouvertes d’une surface en caoutchouc pour une prise en main plus confortable que sur les modèles classiques. Cela donne un côté antidérapant pour les longues sessions de jeu où on finit par avoir les mains moites.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la manette sans fil de la Xbox Series.

Afin de comparer l’édition Stellar Shift de la manette sans fil Xbox Series avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif sur les manettes Xbox.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).