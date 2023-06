À ce prix-là, ce laptop HP avec RTX 3050 + Ryzen 7 va ravir les gamers aux petits budgets

S'il n'est pas le plus puissant des PC de ce type, le HP Victus Gaming 15 propose tout de même une configuration solide et surtout un prix abordable. Il passe de 899 euros à 699 euros.

Les PC portables gaming d’entrée/milieu de gamme prennent de plus en plus d’intérêt au fur et à mesure que le prix des configurations baisse et l’arrivée des cartes graphiques de séries 4 000 accentue encore plus cette idée. C’est ce qu’offre le HP Victus Gaming 15, doté d’une fiche technique intéressante pour des performances honorables. On peut le trouver à un prix raisonnable sur le site Rue du commerce avec 200 euros de remise.

Les atouts du HP Victus 15-fb0204nf

Un écran Full HD de 15, 6 pouces ultra-fluide

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050

Le combo Ryzen 7 5800H + 16 Go de RAM + SSD NVME de 512 Go

Affiché à un prix barré à 899,99 euros, le HP Victus 15-fb0204nf (avec souris Omen) est proposé à 749,99 euros sur le site Rue du Commerce, mais grâce à une ODR d’une valeur de 50 euros, il tombe à 699,99 euros.

Pour 100 euros de plus, ce PC portable est aussi disponible en promotion avec une RTX 3060 Max à 799 euros au lieu de 949 euros sur le site Rue du Commerce.

Une config simple, mais efficace pour jouer en FHD

Le HP Omen 15-en1037nf est résolument un PC portable dédié pour le jeu. Alors oui, la RTX 3050 a depuis été remplacée par la 4050, mais elle reste suffisante pour jouer dans de bonnes conditions en 720p ou Full HD, même aux jeux les plus récents. Durant notre test, la version bureau de la RTX 3050 a pu faire tourner Resident Evil Village avec les paramètres graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray tracing à 56 FPS. Elle a beau être entrée de gamme, cette carte graphique semble le parfait compromis pour les petits budgets.

Une bonne carte graphique n’est rien sans un bon écran, ce que HP n’a pas oublié puisque le Victus 15 mise sur une dalle de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’affichage est fluide, vous permettant de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Aussi doué pour d’autres tâches du quotidien

Pour assurer une bonne expérience sans ralentissement, quel que soit l’usage, l’ordinateur portable de HP intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 3,2 GHz (et boost jusqu’à 4,4 GHz), avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, vous pourrez vous adonner à toutes vos activités favorites sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Enfin, au niveau de l’autonomie, la marque fait de beaux efforts, car ne l’oublions pas, les cartes graphiques ont tendance à faire chuter rapidement la batterie. Ici, il est capable de tenir une durée d’utilisation d’un peu plus de 10 heures, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages. Côté connectique, l’Omen 15-en1037nf est plutôt complet avec un port Ethernet Gigabit, deux ports USB 3.0 type A, dont un USB 3,2 Type-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise combo casque/micro. Côté sans-fil, c’est un combo Wi-Fi 6 ax (2×2) et Bluetooth 5.1. Notez cependant qu’il ne dispose pas de système d’exploitation préinstallé.

Pour découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2023.

