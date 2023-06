L’ampoule connectée abordable de Xiaomi ne coûte que 5 € aujourd’hui

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White l'ampoule connectée la plus abordable de la marque chinoise. Et, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, puisque son prix passe de 14,99 euros à seulement 4,99 euros sur le site officiel.

Si vous voulez profiter des fonctionnalités de contrôle à distance pour l’éclairage intérieur de votre domicile, pas besoin de choisir une ampoule connectée onéreuse qui propose des millions de couleurs différentes. Pour cela, Xiaomi propose sa Mi LED Smart Bulb Warm White à un prix défiant toute concurrence aujourd’hui : moins de 5 euros.

Les points forts de la Mi LED Smart Bulb Warm White

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Une ampoule avec une longue durée de vie

Une installation simple et rapide

Au lieu de 14,99 euros habituellement, la Mi LED Smart Bulb Warm White est actuellement affichée en promotion à 9,99 euros sur le site officiel de Xiaomi, mais avec le coupon pré-soldes de 5 euros à récupérer sur cette page, l’ampoule connectée chute à seulement 4,99 euros.

Simple à installer et à utiliser

La Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est très facile à installer. Pas besoin de pont de connexion (ou hub) comme chez Philips Hue, il suffit de la brancher sur un port E27, d’allumer l’interrupteur, puis de sortir votre smartphone sur lequel est préalablement installée l’application Mi Home. Depuis celle-ci, vous aurez juste à appareiller votre ampoule connectée avec le réseau Wi-Fi de votre domicile, pour qu’elle soit directement prête à l’emploi.

Elle est également très simple à utiliser grâce aux différents assistants vocaux, que ce soit Google Assistant ou Amazon Alexa. Les deux sont compatibles avec l’ampoule de Xiaomi, donc si vous avez une enceinte connectée Nest ou Echo, vous pourrez directement demander d’allumer telle ou telle lumière présente dans la pièce que vous voulez. C’est super pratique, surtout que vous pourrez aussi programmer des routines pour automatiser le tout. Dommage en revanche qu’elle ne soit pas compatible avec Apple HomeKit.

Une ampoule connectée durable

L’ampoule connectée de Xiaomi ne propose pas des millions de couleurs comme d’autres modèles du catalogue de la marque. Elle propose simplement une lumière jaune chaude, avec une luminosité de 810lm, idéale pour créer dans votre intérieur une atmosphère chaleureuse. Vous pouvez évidemment régler l’intensité, et même choisir par recommandations d’éclairages en fonction de la situation — si vous êtes en train de lire, par exemple.

La Mi LED Smart Bulb Warm White a surtout une très longue durée de vie. Grâce à la technologie LED, plus économe et plus durable que n’importe quelle ampoule incandescente, permet à la lumière de Xiaomi d’éclairer votre vie pendant 25 000 heures. Selon la marque, cela représente environ 11 ans, à raison de 6 heures par jour.

Afin de comparer la Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées en 2023.

