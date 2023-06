Dell Inspiron 16 Plus : ce laptop premium pour les créatifs coûte 350 € de moins

Dell est l'ami de longue date des travailleurs à qui il propose des PC de bureau et des ordinateurs portables orientés vers un usage bureautique d'une qualité généralement irréprochable. Dans un catalogue abondant, on retrouve la gamme Inspiron qui propose des références abordables dont ce Dell Inspiron 16 Plus en ce moment vendu à 1 149 euros au lieu de 1 499 euros en boutique officielle.

Pour le traitement de texte, le visionnage de vidéos, la retouche photo ou tout autre travail graphique, le Dell Inspiron 16 Plus saura vous répondre au doigt et à l’œil avec son écran haute définition et des composants haut de gamme. Il n’est pas souvent en promotion, hormis aujourd’hui et jusqu’au 27 juin grâce à un code promo de 350 euros.

Le Dell Inspiron 16 Plus en bref

Intel Core i7 et RTX 3060 aux commandes

Un écran de 16 pouces en définition 3K

1 To de stockage et 16 Go de RAM

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Dell Inspiron 16 Plus est maintenant disponible en promotion à 1 149 euros en boutique officielle avec le code promo SAVE350INSNB.

Un écran 3K sur lequel trouver l’inspiration

Rares sont les ordinateurs portables pouvant se targuer d’un écran avec une telle définition, le Dell Inspiron 16 Plus est doté d’une dalle IPS-LCD en 3K (3 072 x 1 920 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous aurez donc un affichage finement détaillé, ce qui sera très agréable si vous faites de la retouche photo. En revanche, la colorimétrie ne couvre que l’espace sRGB et la luminosité n’atteint même pas les 300 cd/m². À ce prix et à partir du moment où il s’agit d’un écran 3K, on est en droit de s’attendre à mieux.

Le châssis est l’image de Dell : sobre, sans chichis, « c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte ». C’est donc avec pragmatisme qu’il faut considérer ces finitions en plastique : ce laptop vous sert à travailler et non à frimer. Pour ce qui est de la connectique, vous ne serez pas déçu, on retrouve un port USB-C, deux ports USB-A 3.2, un port HDMI, un lecteur de carte SD ainsi qu’une prise jack 3.5 mm. On a enfin onze orifices de ventilation qui permettent un refroidissement efficace, discret et qui ne sacrifie pas les performances.

La création sans limite avec la RTX 3060

Le Dell Inspiron 16 Plus est équipé avec des composants haut de gamme, cette configuration-ci tourne avec un Intel Core i7-12700H, un processeur à 14 cœurs et 20 threads, capable d’atteindre une fréquence turbo de 4,7 GHz. Il est ici épaulé par 16 Go de RAM DDR5 pour gérer efficacement le multitâche et lancer des logiciels un peu complexes. En clair, il délivre des performances correctes, et ce, sans suer malgré ce SoC ainsi qu’une RTX 3060 dans le ventre.

Ce qui nous mène à la carte graphique RTX 3060, un bon choix si c’est pour faire des travaux graphiques lourds du genre montage vidéo complexe bourré d’effets. Vous pouvez même vous permettre un peu de gaming, mais pas trop non plus étant donné que le TGP de cette carte graphique est limitée à 60 W. Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie de 86 Wh est capable de tenir entre 8 et 10 heures, ce qui est un bon score d’une part pour un laptop conçu pour le travail et d’autre part pour un format de 16 pouces.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dell Inspiron 16 Plus.

Afin de comparer le Dell Inspiron 16 Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables en 2023.

