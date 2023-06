Fan de la marque Marshall ? Ce pack enceinte + casque est à prix canon !

À la recherche d'une enceinte Bluetooth pour cet été ? La Marshall Emberton semble toute désignée. Boulanger la propose même dans un pack avec un casque de la même marque pour seulement 159 euros, au lieu de 298 euros vendu séparément.

Marshall profite d’une grande notoriété auprès du grand public. Ses nombreux produits audio sont un gage de qualité et l’on apprécie surtout ce design propre à la marque en cuir noir avec logo scintillant de reflets dorés. Ici, ce n’est pas un, mais deux produits Marshall qui font l’objet d’un bon plan. Il s’agit de l’enceinte Bluetooth Emberton, qui offre une bonne expérience sonore, de même que le casque Major IV, le tout à moins de 160 euros grâce à cette offre.

Que propose ce pack Marshall

Un casque et une enceinte avec le look vintage emblématique de Marshall

Une belle restitution sonore

Deux produits endurants

En ce moment, Boulanger propose un pack avec l’enceinte Bluetooth Marshall Emberton et le casque Marjor IV pour seulement 159,99 euros au lieu de 298 euros.

Un casque confortable et (très) endurant

Le Major IV jouit aussi du look vintage emblématique de Marshall. C’est un casque supra-auriculaire qui vient se placer sur vos oreilles. Les coussinets ont d’ailleurs été améliorés pour plus de confort et de ne pas se sentir gêner, même après des heures d’écoute. Le casque offre une bonne ergonomie grâce à des charnières 3D fines, qui viennent s’incliner selon votre tête. Pas d’ANC ici, mais l’isolation passive fait du bon travail. Côté audio, il possède deux transducteurs dynamiques de 40 mm avec un très bon équilibre audio. Ils permettront d’obtenir des basses maîtrisées et des médiums fluides.

Ce qui impressionne surtout sur ce casque, c’est son autonomie. Comparé à son prédécesseur, qui offrait une trentaine d’heures d’autonomie, la quatrième version fait mieux en proposant plus 80 heures de lecture sans fil (c’est presque trois plus). Alors, oui, cette donnée est amenée à varier en fonction de votre utilisation, mais il sera capable de tenir pendant deux bonnes journées d’utilisation. Et, si vous êtes à court de batterie, sachez qu’il profite de la recharge rapide : 15 minutes suffisent pour vous fournir 15 heures d’écoute. Voici un casque véritablement conçu pour les voyages à longue durée.

Une enceinte nomade, petite et puissante

La Marshall Emberton profite évidemment du design rock emblématique du constructeur britannique, avec son enveloppe noir et son logo aux reflets doré. Comme toute bonne enceinte nomade, la Emberton se veut robuste. Certifiée IPX7, vous allez pouvoir l’amener sans crainte sous la douche ou au bord de la piscine. Malgré ses petites dimensions, l’enceinte de Marshall arrive à rendre une bonne expérience sonore. Elle est dotée de deux haut-parleurs de deux pouces délivrant une puissance de 10 W RMS chacun. Les haut-parleurs sont secondés par un radiateur passif pour pousser dans les basses fréquences, ce qui est en général le point faible des enceintes nomades. Elle diffuse aussi un son enveloppant à 360 degrés.

Quant à l’autonomie, la firme britannique promet 20 heures d’autonomie. Cela reste correct pour une enceinte de cette taille. Il est même possible de dépasser les 20 heures en modérant le volume. La Marshall Emberton se recharge à l’aide d’un câble USB-C, refaire le plein de la batterie prend environ 2 h 30 tandis que 20 minutes suffisent à regagner de 4 à 5 heures d’autonomie. À noter, la Marshall Emberton est compatible avec le multipoint, ce qui lui permet de se connecter à deux appareils simultanément.

