Acer Swift Edge : ce PC portable avec écran OLED 4K coûte 350 € de moins

Si vous recherchez un PC portable facilement transportable, performant et avec un bel écran, l’Acer Swift Edge pourrait bien vous plaire. Son prix est d’ailleurs revu à la baisse et passe à 1 149 euros contre 799 euros.

La gamme Swift Edge conçu par Acer est idéal pour optimiser votre productivité : entre sa finesse, sa grande dalle Oled et son efficacité avec sa puce AMD, il a de quoi plaire. En ce moment, il profite même de 350 euros de réduction grâce à cette offre.

Les points clés de l’Acer Swift Edge 16

Un laptop fin et léger

Une dalle Oled de 16 pouces en 4K

Combo Ryzen 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Habituellement vendue à 1 149 euros, le PC portable Acer Swift Edge 16 (SFA16-41-R6KC) est actuellement en promotion à 799,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop fin avec un écran qui en met plein la vue

L’Acer Swift Edge 16 est un laptop avec des lignes épurées et sobres. Là, où il impressionne, c’est avec son écran de 16 pouces d’une définition 4K qui profite surtout des noirs profonds et des contrastes infinis de l’OLED. La dalle couvre intégralement l’espace de couleurs DCI-P3 et monte à une luminance maximale de 500 nits. Résultat : la qualité des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Même avec une diagonale de 16 pouces, Acer a réussi à concevoir un ordinateur portable léger et fin. Avec 12,95 mm d’épaisseur et 1,17 kg seulement sur la balance, l’appareil d’Acer convient parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d’une machine facile à transporter pour leurs déplacements. Et, malgré sa finesse, il est solide et robuste, notamment grâce à son alliage magnésium aluminium.

Un bon outil de travail

L’Acer Swift Edge est animé par une puce Ryzen AMD Ryzen 5 6600U, cadencée à 2,9 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) et épaulée par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, le laptop s’en sortira très bien dans toutes les tâches, comme la navigation web, le lancement de vidéos ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Ajoutons à cela un SSD de 512 Go qui, en plus de vous faire bénéficier d’une large capacité de stockage, pourra réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de votre machine.

Pour rester productif, la marque promet jusqu’à 7,5 heures d’autonomie. Avec une utilisation poussée, ce chiffre sera amené à diminuer, et il n’est pas compatible avec la charge rapide. Enfin, ses 13 mm d’épaisseur ne l’empêche pas d’offrir une bonne connectique : ici on trouve deux ports USB 3.2 Gen 1 Type A, deux ports USB Type-C et USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 seront aussi de la partie.

