Samsung The Frame : le grand TV-tableau de 65 pouces est à moitié prix

Chaque année, Samsung renouvelle sa gamme de TV The Frame, ces écrans qui deviennent des toiles de maître lorsqu'ils sont en veille et qui ajoutent ainsi une touche déco dans votre salon, et le millésime 2022 reste encore une bonne référence un an après sa sortie. De plus, le modèle de 65 pouces est proposé à un prix rarement vu chez Conforama, à 999,99 euros au lieu de 2 199 euros lors de son lancement.

Avoir un TV de 65 pouces mais discret, c’est tout le concept de la gamme The Frame du constructeur sud-coréen Samsung avec ces écrans atypiques pouvant se fondre dans la déco de votre salon. De plus, ces TV embarquent les dernières technologies pour vous proposer une qualité d’image époustouflante afin de profiter au mieux de vos films ou de vos parties de jeu vidéo. C’est le moment d’en juger par vous-même grâce à cette promotion qui fait descendre le prix du The Frame (2022) de 65 pouces sous les 1 000 euros.

Le Samsung QE65LS03B The Frame (2022) en bref

Un écran mat QLED de 65 pouces

Définition 4K et traitements HDR

Des fonctionnalités Smart TV avec TizenOS

Adapté au gaming avec ses ports HDMI 2.1

Lancé à 2 199 euros, le Samsung QE65LS03B The Frame est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez Conforama.

Un écran mat encore plus agréable à contempler

Les TV The Frame de 2022 embarquent un changement permettant de mieux les faire passer pour une véritable œuvre d’art, un petit détail qui fait toute la différence. Ces écrans profitent désormais d’un traitement antireflets et d’une dalle mate afin de masquer les réflexions de lumière. Samsung est même allé encore plus loin avec ce nouveau revêtement qui imiterait la texture d’une toile ou du papier au toucher, vous pourrez essayer autant que vous voulez puisque la dalle mate ne retient pas les traces de doigt.

La dalle QLED de 65 pouces est en définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels) avec un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz. Grâce à son Quantum Processor 4K, les flux vidéo entrants sont upscalés en 4K, vous pourrez ainsi regarder n’importe quel contenu en ultra haute définition. Enfin, ce TV bénéficie de traitements spéciaux pour l’image tels que le HDR10 et le HDR10+ qui étendent la plage de luminosité afin de donner une image plus contrastée et plus détaillée.

Polyvalente pour le cinéma, le gaming et en tant qu’œuvre d’art

Le Samsung The Frame (2022) dispose de tout ce dont on attend d’un TV moderne, elle a notamment les fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS qui vous permet de naviguer sur Internet et d’accéder directement aux plateformes de SVOD. Ensuite, elle est dotée de quatre ports HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’autant plus que ce TV embarque le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro.

En ce qui concerne sa caractéristique la plus atypique, ce TV peut être confondu avec une véritable toile de maître pour plusieurs raisons : la possibilité de l’accrocher au mur, le cadre personnalisable qui renforce le côté tableau, l’électronique déportée dans un boîtier externe pour camoufler les câbles et l’œuvre d’art affichée en mode veille. Vous avez le choix entre une centaine de toiles dans le menu. Le problème est que, même en mode veille, le TV consomme de l’énergie. Samsung l’a donc doté d’un capteur de présence qui l’éteint réellement lorsqu’il n’y a plus personne dans la pièce.

Afin de comparer le Samsung QE65LS03B The Frame avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV 4K de 65 pouces (OLED, QLED ou Full LED) du moment.

