LG OLED Flex : ce TV 4K qui se plie tout seul coûte 1 000 € de moins qu’à son lancement

Dévoilé l'année dernière, le TV LG OLED Flex 42LX3 a la particularité de pouvoir se courber afin d'offrir une meilleure immersion. Si son prix de lancement était naturellement très élevé, y compris pour une diagonale aussi petite, un code promo doublé d'une ODR permet de faire passer son prix de 2 790 euros à 1 791 euros chez Materiel.net.

C’est lors de l’IFA 2022 que LG a dévoilé son téléviseur pliable, intitulé LG OLED Flex LX3. Outre ses 42 pouces, qui permettent de le placer aussi bien dans un salon que sur un bureau, ce modèle dispose d’un autre avantage majeur : il est capable de se courber et d’afficher une courbure de 900 R à l’aide d’une petite télécommande fournie avec. Une manière originale de maximiser l’immersion en jeu ou avec ses séries favorites. Avec une telle fiche technique, naturellement, le prix de cette référence n’était pas à la portée de toutes les bourses. Mais heureusement, le TV LG OLED Flex 42LX3 est actuellement 1 000 euros moins cher qu’à son lancement.

Les points forts du LG OLED Flex 42LX3

Un écran OLED de 42 pouces

Une courbure ajustable à sa guise jusqu’à 900 R

Quatre prises HDMI 2.1

Lancé à 2 790 euros, puis réduit à 2 390 euros, le TV LG OLED Flex 42LX3 peut désormais vous revenir à 1 791 euros chez materiel.net grâce au code FLEX, qui réduit le prix de 400 euros, ainsi qu’à une offre de remboursement de 10 % proposée par la marque jusqu’à aujourd’hui.

Un écran ingénieux qui favorise l’immersion

Si le TV LG OLED Flex 42LX3 parvient à se démarquer radicalement de la concurrence, c’est bel et bien grâce à son écran plutôt ingénieux qui a été conçu pour favoriser l’immersion de son utilisateur. La clé ? Un écran pliable dont on pourra ajuster la courbure à sa guide par incréments de 5 % à l’aide d’une télécommande fournie. Au maximum, l’écran du TV pourra afficher une courbure de 900 R. Bref, une manière intelligente de trouver l’arc idéal qui nous convient (parmi 20 niveaux de courbe !) pour profiter d’une immersion totale, les écrans dotés d’une courbure étant les meilleurs pour ce type d’expérience. Mais si ce genre de courbure ne vous convient pas, sachez que la dalle du TV pourra tout aussi bien être utilisée plate.

L’autre avantage de ce TV, c’est sa petite dalle de 42 pouces qui permet de le placer aussi bien sur un meuble TV dans un salon ou une chambre que sur un bureau ; une installation particulièrement pratique pour jouer, d’ailleurs. Si vous choisissez de mettre le TV de LG sur votre bureau, sachez que l’écran pourra être incliné jusqu’à 10° vers l’avant et jusqu’à 5° vers l’arrière. De plus, il se règle verticalement jusqu’à 140 mm. Des options que l’on trouve habituellement sur des moniteurs PC, et non sur des téléviseurs.

Une dalle OLED idéale pour du gaming

Le TV LG OLED Flex 42LX3 ayant été conçu sur la base du modèle C2 de la même marque, on retrouvera ici plusieurs fonctionnalités communes. Ce téléviseur Flex embarque tout d’abord le même processeur Alpha 9 Gen 5 que son aîné, une puce qui se charge d’assurer un upscaling 4K performant et un très bon niveau de détails. On aura aussi droit à une foule de compatibilité avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 (mais pas HDR10+) ainsi que le Dolby Vision IQ, une évolution du Dolby Vision classique qui va se charger d’adapter l’image selon votre environnement, qu’il fasse jour ou nuit, pour une meilleure perception des petits détails (si le contenu visionné est compatible, bien sûr). En revanche, si l’OLED vous apportera évidemment des noirs profonds et des contrastes infinis, il faudra s’attendre à une luminosité maximale un peu moyenne, comme c’est souvent le cas sur des dalles OLED. Côté son, le Dolby Atmos sera au rendez-vous pour profiter d’un environnement sonore bien immersif.

Enfin, le TV LG OLED Flex 42LX3 est aussi taillé pour le gaming, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR (Variable Refresh Rate, qui combat les déchirures d’écran) seront aussi de la partie sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync et un taux de réponse de seulement 0,1 ms. Les joueurs retrouveront dans ce téléviseur gaming tous les réglages et menus que l’on connait désormais sur webOS, avec la fameuse game bar et ses différentes options permettant par exemple de choisir le style de jeu (FPS, RTS, RPG, …). En parlant de webOS, justement, l’interface maison de LG sera toujours aussi fluide, et affichera également des suggestions de contenu personnalisé.

