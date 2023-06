Cette petite barre de son nomade très pratique ne coûte pas plus de 40 €

La barre de son Creative Stage Air V2 fait partie des modèles les plus compactes du marché. Elle a également l'avantage de pouvoir s'utiliser en mode filaire ou en mode Bluetooth. Une référence pratique qui ne coûte que 38 euros au lieu de 60 euros environ sur Amazon.

Il est plus courant d’installer des barres de son plutôt massives sous un écran de téléviseur que sous un moniteur ou près d’une console de jeu. Certains modèles ont pourtant l’avantage d’être suffisamment compacts pour se glisser sous un écran de PC, à l’image de la Creative Stage Air V2, qui peut se connecter en mode filaire à votre moniteur ou à votre console de jeu (PS4, PS5, Nintendo Switch…), ou en mode sans fil, grâce à une connectivité Bluetooth 5.3. Si ce modèle nomade vous fait envie, sachez qu’une réduction de 20 euros permet de faire passer son prix sous la barre des 40 euros.

Les points essentiels de la Creative Stage Air V2

Une petite barre de son légère

Une puissance de 20W

Avec le Bluetooth 5.3

Initialement proposée à environ 60 euros, la barre de son Creative Stage Air V2 est désormais affichée à 38 euros sur Amazon grâce au coupon de 20 euros à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Une barre de son peu encombrante

Conçue pour être installée sous un écran de PC, la barre de son Creative Stage Air V2 dispose d’une taille très compacte. Il n’y a qu’à voir ses dimensions réduites (410 x 94 x 75 mm) et son poids plume (1,4 kg), qui la rendent vraiment peu encombrante. On pourra ainsi l’installer sans peine sous un moniteur, ou même en extérieur. En effet, grâce au Bluetooth 5.3, la barre de son offre une connectivité sans fil qui permet de l’utiliser sans la brancher à un autre appareil. Mieux encore, elle propose pas moins de 6 heures d’autonomie sur une seule charge, ce qui nous évitera de devoir la laisser attachée à une source d’alimentation fixe.

Vous pourrez aussi utiliser la Creative Stage Air V2 en mode filaire grâce à son port USB-C et son câble USB-C vers USB-A, mais également avec son port d’entrée jack 3,5 mm. Vous pourrez ainsi profiter d’un meilleur son sur votre PC, votre Mac, ou encore sur votre PS4 ou PS5. Sa prise d’entrée AUX de 3,5 mm permettra quant à elle une compatibilité universelle sur d’autres appareils audio analogiques tels que les tablettes et la Nintendo Switch.

Une puissance suffisante

La barre de son Creative Stage Air V2 se contrôlera très simplement, grâce à ses boutons de lecture et de contrôle du volume situés sur le côté. Des voyants lumineux indiqueront quant à eux l’état de l’appareil sur son panneau avant. Côté audio, on aura droit à une puissance de 20W, ce qui suffira amplement à apporter un petit boost au son natif de votre appareil. Ses deux haut-parleurs mettront notamment l’accent sur les basses, qui seront davantage percutantes, et le tout offrira une clarté appréciable.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

