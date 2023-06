La carte graphique Nvidia RTX 3060 a rarement atteint un prix aussi bas qu’aujourd’hui

Monter son propre PC peut coûter cher mais quand on sait se montrer patient, on peut réaliser de grosses économies sur les principaux composants comme la carte graphique. GeForce RTX et Radeon RX voient leur prix chuter depuis quelques semaines grâce à la fin de la pénurie des composants, ce qui fait que la RTX 3060 se retrouve avec un prix jamais vu, à 276,24 euros sur Amazon au lieu d'un tarif moyen oscillant entre 350 et 400 euros.

La fin de la pénurie des composants et un minage plus aussi lucratif qu’autrefois a du bon sur le prix des cartes graphiques qui fond depuis plusieurs semaines. De quoi contenter les amateurs du DIY à la recherche de la bonne référence pour faire tourner les derniers jeux sur leur configuration. Si une RTX 4000 ne rentre pas dans votre budget, vous avez cette RTX 3060 qui vaut encore le coup aujourd’hui, surtout à ce prix attractif après une remise immédiate.

La Nvidia GeForce RTX 3060 en bref

La carte graphique idéale pour faire tourner les jeux en FHD, voire en QHD

Les technologies RTX à disposition (ray-tracing, DLSS, etc.)

Un rapport qualité-prix intéressant

Officiellement commercialisée au tarif conseillé de 335 euros, la Nvidia GeForce RTX 3060 est maintenant disponible en promotion à 276,24 euros chez Amazon.

La référence des cartes graphiques du milieu de gamme

Cette White OC Edition de la RTX 3060 reprend les principales caractéristiques de la version classique avec les cœurs RT de 2e génération et les cœurs Tensor de 3e génération. Elle est cependant dotée de seulement 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 alors que les autres modèles de RTX 3060 ont pas moins de 12 Go de mémoire vidéo GDDR6. En revanche, sa fréquence d’horloge s’avère être un peu plus élevée, avec une fréquence par défaut de 1837 MHz et de 1867 MHz en mode boost.

Cette RTX 3060 a été conçue pour allier performances et refroidissement, en attestent ces deux ventilateurs axiaux qui sont d’une part plus endurants avec leur système de double roulement à bille, mais aussi plus silencieux avec la technologie 0dB qui les arrête si la température est inférieure à 50°C. De plus, le design à deux slots, en plus d’élargir la compatibilité, permet aux ventilateurs de mieux exploiter la ventilation latérale et de fournir un bon niveau de refroidissement dans ce châssis réduit.

Pour jouer aux derniers titres AAA en FHD, voire en QHD

La GeForce RTX 3060 est la carte graphique idéale pour jouer aux derniers jeux AAA en Full HD (1920 x 1080 pixels), voire même en QHD (2560 x 1440 pixels) mais à condition de faire quelques compromis sur les FPS ou les réglages graphiques dans ce dernier cas. Ses performances sont similaires à ce que proposait la RTX 2070, mais pour une consommation électrique beaucoup moins élevée, marquant ainsi une rupture avec la génération précédente de cartes graphiques.

Le gros atout d’une carte graphique de Nvidia, ce sont toutes ces technologies RTX mises à disposition du gamer, à commencer par le ray-tracing qui améliore les effets de lumière et le DLSS, une intelligence artificielle donnant l’illusion d’upscaler la définition de votre image en rajoutant des pixels tout en conservant le même nombre de FPS. Vous avez également Nvidia Ansel qui vous permet de prendre de magnifiques clichés de vos parties ou Nvidia Broadcast qui vous permet de filtrer les bruits ambiants dans votre micro et de changer d’arrière-plan lors de vos visioconférences.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Nvidia GeForce RTX 3060.

Afin de comparer la Nvidia GeForce RTX 3060 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques Nvidia GeForce RTX et AMD Radeon du moment.

