Les fous du volant peuvent s’offrir le Logitech G29 à -45 % de son prix de sortie

Les adeptes de la simulation automobile pourront se délecter d'une promotion de plus de 40 % de ce kit volant + pédales de Logitech. Le fameux G29 est en effet un choix intéressant dans le monde des accessoires de simracing milieu de gamme. Il est désormais à 249 euros sur la boutique Amazon.

Les amateurs de jeux vidéo de racing le connaissent sans doute déjà. L’ensemble volant + pédales G29 de Logitech a fait des émules lors de sa sortie en 2015, il continue aujourd’hui de satisfaire les joueurs PC, PS3, PS4 et PS5 qui ne souhaitent pas investir un énorme budget dans leur matériel de simulation. Digne successeur du Logitech G27, les améliorations du G29 ont été remarquées par les utilisateurs qui saluent sa précision et son réalisme. Il est aujourd’hui 45 % moins cher qu’àn sa sortie.

Les points forts du Logitech G29

Pédalier de 3 pédales de très bonne facture

Retour de force puissant et précis

Compatible Ps3, Ps4, PC et maintenant PS5

Lancé en 2015 au prix de 399 euros, le kit volant + pédalier Logitech G29 est actuellement en promotion à 217,46 euros sur Amazon grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve aussi à 249 euros sur Cdiscount, mais avec le pommeau de vitesse en supplément.

C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures confitures

Avec ce kit G29, Logitech reprend la recette éprouvée de son ancien modèle G27 pour la remettre au goût du jour, moyennant quelques évolutions. On retrouve une base de volant identique au G27, le G29 reprend une ancienne technologie de retour de force et utilise deux moteurs ainsi qu’un entraînement par engrenages hélicoïdaux.

Les modifications apportées concernent principalement la roue, qui est en quelque sorte un mélange entre celle du G27 et celle du Driving Force GT. De la première, nous retrouvons le noyau central en aluminium à trois branches et la finition en cuir, ainsi que l’indicateur à LED du régime moteur.

Du second, on retrouve toute la gamme de boutons PlayStation : la croix, le carré, le rond, le triangle, L1, R1, L2, R2, Home, et désormais les boutons Share et Option de la PS4 qui remplacent les boutons Select et Start de la PS3. En plus de cela, nous disposons également d’une croix directionnelle, de boutons +/- et d’une molette avec un bouton central.

Logitech, des sensations pures

Côté pédalier, on retrouve 3 pédales dont on peut régler l’écart, mais ni la course ni leur inclinaison. L’utilisation reste toutefois extrêmement agréable et précise, avec un très bon dosage du freinage et de l’accélération.

Avec son système à deux moteurs et non à courroie, le retour de force du volant du G29 se fait beaucoup plus direct et puissant. Les sensations sur la route n’en sont que plus réalistes, vous sentirez les vibrations et les bosses plus facilement, ainsi que les limites de l’adhérence.

