Le prix du très bon boîtier hybride Nikon Z7II perd 750 € pendant les soldes

Évolution subtile du Nikon Z7, le boitier hybride Z7II apporte un certain nombre d'améliorations et de détails par rapport à son prédécesseur. Offrant un grand capteur plein format de 45,7 millions de pixels et une cadence de prise de vue allant jusqu'à 10 vps, ce boitier en a dans le sac. Cerise sur le gâteau, les soldes font chuter son prix de 750 euros, passant de 3 549 euros à 2 799 euros sur la Fnac.

Si Nikon ne fait pas dans l’innovation outrancière entre la première version du Z7 et le Z7 II, on ne peut pas leur enlever le fait que l’on remarque des améliorations plutôt bienvenues. La marque ajoute un deuxième lecteur de carte, au format SD, ainsi qu’un second processeur Expeed dédié à l’autofocus. En outre, du fait de ses nombreuses qualités, le boîtier Z7II de Nikon s’illustre comme une très bonne alternative au z9 pour les budgets plus serrés. Le boîtier hybride est désormais accessible avec 750 euros d’économie.

Les points forts du boitier hybride Nikon z7II

Deux emplacements de cartes et deux processeurs

Une alternative moins chère au Z9

Autofocus par détection des yeux

Au lieu de 2 799 euros habituellement, le boitier hybride Nikon z7II est maintenant disponible en promotion à 3 549 euros à la Fnac.

Très bonne qualité d’image et un autofocus nerveux

Le Nikon Z7 II est équipé d’un capteur plein format de 45,7 Mpx avec stabilisation mécanique. Sa plage de sensibilité par défaut s’étend de 64 à 25 600 ISO, et peut être étendue de 32 à 102 400 ISO. Le rendu des fichiers JPEG est excellent jusqu’à 1600 ISO.

Côté vidéo, on note également une amélioration par rapport à ses prédécesseurs, avec la possibilité de réaliser des images internes en 4K 60 images/seconde et en Full HD 120 images/seconde. Concernant la mise au point, Nikon a placé un deuxième processeur Expeed 6 entièrement dédié aux calculs de l’autofocus. L’autofocus par détection des yeux offre une bonne netteté des clichés, mais reste en retrait sur les scènes d’actions.

Un boitier léger et agréable en main

Le Z 7II est un modèle hybride compact : 134 x 101 x 70 mm pour seulement 705 g. Il se distingue ainsi par sa légèreté face à des concurrents reflex, atteignant parfois le kilogramme. Malgré ce poids plume, l’appareil reste très robuste et d’excellente facture. Le boitier est en alliage de magnésium et dispose de nombreux joints d’étanchéité, le protégeant ainsi contre l’humidité et la poussière.

Le boîtier du Nikon Z7II est également pourvu d’une belle poignée bien creusée. La trappe d’accès aux cartes mémoire et l’excroissance pour le pouce avec revêtement antidérapant garantissent une excellente prise en main. L’accès aux différentes fonctions est facilité par de nombreux raccourcis, ce qui permet même à un novice dans l’univers Nikon de trouver rapidement les réglages souhaités.

On notera toutefois des menus complexes qui demandent un certain temps d’adaptation et de prise en main.

