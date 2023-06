Gaming : le laptop HP Victus 16 avec une RTX 4060 est soldé à moins de 1 000 €

Nouvelle marque de laptop gaming pour HP, le Victus 16 se place comme un ordinateur portable d'une gamme légèrement inférieure aux Omen de la firme. Il est conçu pour satisfaire les joueurs au compte en banque un peu maigrichon, mais qui souhaitent tout de même se faire plaisir sur les derniers jeux, sans rechercher la performance. Si cette description correspond à votre profil, vous serez ravi d'apprendre que le Victus 16 passe de 1 299 euros à 999 euros sur Cdiscount.

Le Victus 16 d’HP s’impose comme un ordinateur portable axé sur le gaming, offrant différentes configurations parmi lesquelles un processeur Intel Core i5-13500H, accompagné d’une carte graphique dédiée GeForce RTX 4060. Doté au choix d’une RAM de 16 ou 32 Go et d’un SSD de 512 Go ou 1 To, la version de base (16 Go de RAM et 512 Go de stockage) s’affiche avec 300 euros de moins. Alors, bonne affaire ou non ? Voyons cela ensemble.

Les points forts du HP Victus 16

Une dalle réactive à 144 Hz

Un prix très abordable pour un PC Gaming

Des performances raisonnables pour un laptop gaming

Vendu au prix de 1299 euros initialement, le HP Victus 16 est désormais au prix de 999 euros sur la boutique de Cdiscount.

Le gaming a un prix abordable

Le Victus 16 de Hp s’illustre comme le premier représentant de cette nouvelle gamme d’HP dédiée aux joueurs. Présentée comme une gamme plus abordable que les laptop Omen, le Victus adopte un design plus sobre, avec des performances légèrement inférieures mais qui permettent de faire tourner des jeux en Full HD.

Le Victus 16 est en effet doté d’une dalle de 16,1 pouces Full HD d’une définition de 1920 x 1080, dotée de la technologie IPS et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Celle-ci s’est notamment démarquée par un très bon temps de réponse et d’une très bonne luminosité.

Plusieurs configurations pour toutes les bourses

Plusieurs configurations existent pour ce Victus 16. Celui proposé par Cdiscount se dote d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060, un bon modèle pour les joueurs qui recherchent un laptop gaming à moindre coût. Attention tout de même aux derniers titres de jeux vidéo à venir, qui seront probablement trop gourmands en ressources pour que le Victus 16 puisse les satisfaire avec les réglages à fond.

Le Victus 16 se démarquera surtout par son confort d’affichage et sera suffisant pour des jeux vidéo pas trop gourmands, ou bien en concédant des réglages un peu moins pointus. Si votre budget gaming est serré, alors il sera un parfait compagnon en attendant de pouvoir s’offrir une gamme supérieure.

