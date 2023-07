Soldé à plus de 30 %, ce vidéoprojecteur portable Full HD est idéale pour vos soirées ciné

Le XGIMI Elfin est un vidéoprojecteur LED miniature qui mise sur la portabilité et la facilité de déplacement. Compact et léger, il est doté d'une résolution Full HD et d'une luminosité 800 lumens, ce qui en fait un très bon vidéoprojecteur pour sa gamme de prix. Si l'on peut regretter son manque d'autonomie, il reste un compagnon idéal pour le visionnage de vidéo, le jeu ou encore le partage de contenu. Il est aujourd'hui proposé à 499 euros sur Darty, ce qui est une excellente affaire.

Le Xgimi Elfin est un mini-vidéoprojecteur épatant malgré sa taille compacte. Son réglage automatique intelligent et sa qualité d’image impressionnante en font un choix intéressant, bien que des concessions soient à prévoir en termes de compatibilité Netflix, d’autonomie de batterie et de niveaux de contraste. Compte tenu de son prix attractif, l’achat du Xgimi Elfin reste toutefois une option très avantageuse. Cela se vérifie d’autant plus que le Xgimi Elfin est disponible à 499 euros au lieu de 649 euros sur le site de Darty.

Les caractéristiques du Xgimi Elfin

Très belle résolution Full HD

Idéal pour les jeux vidéo

Un très bon prix pour un projo compact

Absence d’une batterie intégrée et de Netflix

Lancé à 749 euros lors de sa sortie en 2022, le vidéoprojecteur Xgimi Elfin est désormais disponible à 499 euros sur la boutique de Darty.

*Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xgimi Elfin. Le tableau s’actualise automatiquement.*

Léger et compact

Comme son nom l’indique si bien, le Xgimi Elfin a les mensurations d’un top-modèle : avec de petites dimensions de 19,2 × 19,4 × 4,8 cm, le vidéoprojecteur se veut compact et facilement transportable partout avec ses 900 g.

Face à la concurrence comme des vidéoprojecteurs Horizon Pro, Halo ou Z6 Polar, le Xgimi Elfin a quelques atouts pour se démarquer. Sa luminosité accrue permet par exemple de profiter au mieux du HDR10+ et il se défend plutôt bien au niveau des contrastes de l’image.

Les gamers vont également être ravis, puisque l’on peut jouer à des jeux vidéo sans aucun souci sur le Xgimi Elfin. Grâce à sa puce DMD 0.33″, le Xgimi Elfin est capable d’ajuster automatiquement les images et propose des connexions sans fil via Bluetooth et Wifi, pour une expérience de connectivité avancée.

Attention à l’autonomie

Malgré ses avantages en termes de portabilité, il convient de souligner que la qualité d’image du XGIMI Elfin peine à rivaliser avec les meilleurs modèles home cinéma actuellement disponibles sur le marché. L’absence de compatibilité avec Netflix reste aussi une ombre au tableau qui pourrait lui porter préjudice.

Néanmoins, le XGIMI Elfin reste un choix intéressant pour ceux qui privilégient la mobilité et la praticité. Sa compacité et sa solidité en font un compagnon idéal pour des séances de visionnage décontractées dans différentes pièces de la maison. Avec ses fonctionnalités adaptées à un usage domestique, il offre une expérience divertissante sans encombrement, le tout à un prix qui reste plus que convenable pour un projo de cette qualité.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).