Les 10 meilleures offres tech du premier jour du Prime Day d’Amazon

Dans l'agitation frénétique qui accompagne chaque Prime Day, il peut être facile de se perdre. Pour vous aider à naviguer dans cet océan de bonnes affaires, nous avons soigneusement sélectionné les 10 meilleures offres de la première journée de l'événement.

Il est à noter que ces offres ne sont disponibles que pour les membres Amazon Prime, directement à cette adresse.. Cela fait partie de la stratégie d’Amazon pour attirer plus d’utilisateurs vers son service d’abonnement, qui offre non seulement des réductions exclusives, mais aussi l’accès à des services comme Prime Video et Prime Music.

Rappelez-vous, cependant, que le mot d’ordre est de faire preuve de discernement. Avec tant d’offres à portée de main, il est facile de se laisser emporter et d’acheter des choses dont on n’a pas réellement besoin. Prenez le temps de réfléchir avant de cliquer sur « Acheter maintenant ».

Il est aussi important de noter que bien que le Prime Day soit une occasion fantastique de faire des économies, il n’est pas nécessaire de se sentir obligé d’acheter. Si vous n’avez pas besoin de quelque chose ou si vous ne pouvez pas vous le permettre, il vaut mieux attendre.

Ceci étant dit, voici nos recommandations pour les 10 meilleures offres de la première journée du Prime Day d’Amazon…

Apple MacBook Air M1

Le MacBook Air de 13 pouces est un classique indémodable, une formule sans faux pas si vous cherchez un bon ultrabook. Le modèle de 2020, qui intègre la puce M1, est puissant et silencieux. Il offre également une endurance idéale pour travailler loin d’une prise. Même si Apple a renouvelé le modèle en 2022, le modèle de 2020 à un avantage : son prix baisse.

Disponible à 1 199 euros, le MacBook Air 13 pouces voit son prix baisser de 270 euros sur Amazon, et s’affiche désormais à 929 euros. L’offre est valable aussi pour les coloris gris sidéral et le coloris or.

Apple iPhone 14 Pro

Merci le Prime Day : l’iPhone 14 Pro est enfin à un prix plus raisonnable qu’à sa sortie. Comparée à l’iPhone 14 classique, la version Pro fait preuve de plus de puissance et suggère quelques fonctionnalités supplémentaires telles que la Dynamic Island, l’Alway-On… Et, maintenant qu’il coûte près de 290 euros de moins, il sera plus facile de sauter le pas.

Lancé à 1 329 euros, l’iPhone 14 Pro (128 Go) bénéficie de plus de 20 % de remise pour revenir à 1 042,15 euros, dans son coloris noir sidéral, sur Amazon.

Nothing Ear (2)

Les premiers écouteurs sans fil de Nothing cumulés déjà de très bons points, et les Ear (2) font mieux. Ils apportent des améliorations plaisantes sur l’ergonomie avec la gestion du Bluetooth multipoint et les contrôles par pincement, ainsi qu’une meilleure stabilité de la connexion Bluetooth. Quant au son, on retrouve toujours la réduction de bruit efficace.

À 149 euros au départ, les Nothing Ear (2) profitent de 20 % de remise et s’affichent à 119 euros sur Amazon.

Xbox Series S

t, pour celles et ceux qui sont plutôt Team Xbox, sachez qu’en ce moment la Series S est vendu en reconditionné à moins de 190 euros. Elle est peut-être moins puissante que la Series X, et dénuée de lecteur disque, elle a accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store pour un prix très contenu.

La Xbox Series S est habituellement disponible à 299,99 euros. Ici la version reconditionnée est proposée à 249,86 euros, mais grâce au Prime Day, la console ne coûte plus que 189,99 euros sur Amazon.

Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro dispose d’une fiche technique costaud : un écran de 120 Hz pour une expérience fluide, une charge ultra-rapide pour ne jamais être à court de batterie et un puissant processeur Qualcomm pour des performances de hautes volées.

Au départ à 699 euros, puis remisé à 461,54 euros, le Xiaomi 11T Pro est dorénavant proposé à 379 euros seulement sur Amazon.

Samsung Galaxy M13

Et, pour les budgets plus serrés qui sont à la recherche d’un smartphone Samsung, le Galaxy M13 semble tout désigné. Vous n’aurez peut-être pas accès à de grandes performances ou la possibilité de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi à 120 Hz.

Habituellement proposé à 199 euros, le Samsung Galaxy M13 perd 60 euros de son prix et s’affiche à 139 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S22

Désormais ancien fleuron de Samsung, le Galaxy S22 reste un smartphone premium à considérer. Ce téléphone de 2022 séduit toujours par son petit format, son écran à 120 Hz, sa fluidité au quotidien et ses performances photos. Et, si son successeur ne rentre pas dans votre budget, le S22 est à un tarif plus intéressant grâce au Prime Day.

Lancé à 809 euros, le Samsung Galaxy S22 (128 Go) est remisé à 524 euros sur Amazon.

Petit dernier de la gamme Pixel, le Google Pixel 7a est un concentré de ce que Google fait de mieux au meilleur prix. Avec un design élégant et une excellente prise en main, ce “petit” smartphone de 6,1 pouces en a dans le ventre, à commencer par son module photo qui peut aller jusqu’à concurrencer des smartphones plus haut de gamme.

Et si son prix de lancement de 509 euros était déjà très séduisant, pendant les Prime Day chez Amazon, le Google Pixel 7a passe à 479 euros et profite d’une coque offerte. Une belle promotion qui prendra fin dans 48 heures pour les membres adhérents à Amazon Prime.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

