Amazon Prime Day en direct : les 70 meilleures offres de ce mercredi 12 juillet

Comme tous les ans, nous avons sélectionné pour vous les offres les plus intéressantes proposées par Amazon lors des Prime Day, afin de vous faire bénéficier des meilleurs produits que nous recommandons. Découvrez les offres les plus intéressantes, ainsi que les nouvelles offres en direct dans notre sélection complète.

Chaque année, le géant américain organise l’événement marquant qu’est le Prime Day, généralement entre juin et juillet. Pendant un délai de 48 heures, une multitude de promotions exclusives et de déstockages sont accessibles sur la plateforme, mais uniquement pour les membres Amazon Prime. Cette année, les Prime Day se dérouleront du 11 juillet à 00h00 jusqu’au 12 juillet à 23h59.

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Comme chaque année, nos rédactions ont sélectionné les offres les plus intéressantes que propose Amazon pour ses Prime Day, afin de profiter des meilleurs produits que nous recommandons. Découvrez les meilleures offres, et les nouvelles offres en direct dans notre sélection complète.

Amazon Prime Day 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les meilleures offres des Prime Day

Logitech StreamCam

Trouver une bonne webcam polyvalente, à l’aise autant dans la visioconférence que pour streamer, n’est une mince affaire. Logitech est toujours maître en la matière avec des modèles variés en fonction des besoins. La Logitech Stream Cam fait partie de nos références dans notre guide dédié. Elle est actuellement à moitié prix pour le Prime Day.

Au lieu de 159 euros, la Streamcam de Logitech — uniquement le modèle blanc — est aujourd’hui disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon.

Realme 10

Le Realme 10 est un téléphone entrée de gamme qui comblera la plupart des petits budgets. Il offre de belles choses pour son petit prix : une dalle Amoled à 90 Hz, un SoC efficace et une bonne autonomie, le tout pour moins de 190 euros lors du Prime Day.

Au départ à 279,99 euros, le Realme 10 a depuis vu son prix réduit à 219,99 euros, mais grâce au Prime Day, il ne coûte plus que 189 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Si le prochain Z Flip de Samsung devrait sortir à la fin du mois, celui que l’on retrouve actuellement sur le marché — le Galaxy Z Flip 4 — est tout à fait recommandable. Il vient peaufiner la recette du modèle précédent, et reprend son format à clapet qui séduit depuis sa sortie. Avec une puce plus puissante, une autonomie revue à la hausse et un écran externe plus polyvalent, le Z Flip 4 a de quoi plaire, surtout avec cette promotion lors des soldes.

À sa sortie, le Samsung Galaxy Z Flip 4 était affiché au prix de 1 109 euros (8 + 128 Go), mais aujourd’hui, il est désormais vendu à 589 euros seulement sur le site Carrefour.

Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 a beau être affiché à un prix plus bas que les autres références de sa lignée, il a pourtant de bons arguments à faire valoir. Contrairement à son prédécesseur, il intègre un processeur plus puissant, mais améliore aussi au passage son autonomie. Ce smartphone est très recommandable, et encore plus pendant le Prime Day.

Apple Mac Mini M2 (2023)

Généralement, les produits signés Apple demandent un budget assez important. Pourtant, ce n’est pas le cas du Mac Mini 2023. Ce PC fixe intègre la puce M2, qui a déjà fait ses preuves sur le MacBook Air 2022. Il sera un très bon compagnon de travail et vous accompagnera durant plusieurs années. Avec un tarif de départ assez intéressant, aujourd’hui le Mac Mini 2023 revient à moins de 650 euros lors du Prime Day.

Disponible à 699 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Mac Mini 2023 d’Apple (avec puce M2) se trouve actuellement en promotion à 649 euros sur Amazon, mais aussi le site de la Fnac et Darty.

Google Pixel Watch

Première montre connectée de la firme de Mountain View, la Google Pixel Watch est un modèle agréable à porter, malgré quelques petites lacunes. Si elle vous tente, sachez que grâce au Prime Day, il est possible de l’obtenir à un prix plus doux.

Initialement proposée à 379 euros, la Google Pixel Watch est désormais affichée à 246,05 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

À côté de ses tablettes haut de gamme, Samsung conçoit la série A, qui, comme ses smartphones, offre une expérience équilibrée à prix contenu. C’est le cas de la Galaxy Tab A8 (2021) qui voit son prix baisser de 80 euros lors du Prime Day.

Au départ à 279 euros, la Samsung Galaxy Tab A8 (2021) avec 64 Go de stockage est actuellement disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Bose SoundLink Flex

Parmi les meilleurs objets tech de l’été, il y a l’incontournable enceinte Bluetooth. L’une des références du marché, c’est la Bose SoundLink Flex, sortie l’année dernière, mais toujours actuelle. Grâce au Prime Day, elle perd 60 euros de son prix.

Lors de sa sortie, Bose avait tarifé cette enceinte nomade à 169 euros. Jusqu’au 12 juillet, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pourrez vous la procurer pour 109,95 euros seulement, soit une réduction de 34%.

Apple AirPods Pro 2

Le Prime Day a commencé et de nombreux produits Apple sont en promotions, à commencer par les AirPods Pro 2. Ces true wireless représentent ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Ils ont eu la dur tâche de succéder aux excellents AirPods Pro de première génération, et c’est réussi. Ils font mieux en améliorant la réduction de bruit et le rendu sonore. Si vous êtes intéressés, en ce moment, leur prix s’abaisse davantage sur Amazon.

Proposés au départ à 299 euros, les Apple AirPods Pro 2 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 223,25 euros sur Amazon.

Asus Vivobook S14 OLED

Avec l’Asus VivoBook S14 OLED ainsi que l’ensemble de sa gamme VivoBook, le constructeur taïwanais tente de s’imposer davantage sur le marché des ultraportables. Ce modèle de 14 pouces se démarque par sa dalle OLED, mais aussi par les performances qu’il a offrir grâce à la présence d’un processeur Intel Core i5 12e gen. Il a beaucoup d’arguments à faire valoir, surtout à moins de 600 euros.

Habituellement à 799 euros, puis réduit à 699 euros, l’ordinateur portable Asus VivoBook S14 OLED passe à 599 euros durant le Prime Day d’Amazon.

Microfibre Brabantia

Pour enlever la poussière ou encore les traces de doigts accumulés sur votre smartphone ou votre PC portable, ou même votre téléviseur, cette chiffonnette en microfibre sera le parfait allié, et cela, sans abîmer l’écran. Et, si Apple en dispose une dans son catalogue, celle que l’on vous propose ici ne coûtera pas 25 euros, mais à peine 2 euros.

Cette chiffonette en microfibre de Brabantia est disponible en promotion à 1,99 euro sur Amazon.

Belkin BoostCharge Pro avec Magsafe

Belkin est un constructeur s’étant fait un nom ces dernières années pour sa myriade d’accessoires mobiles. Il fait d’ailleurs partie du club très privé des constructeurs agréés par Apple. Cette station de recharge baptisée BoostCharge Pro, capable de recharger 3 appareils simultanément, profite de près de 20 % de remise lors du Prime Day.

Au lieu d’un prix barré à 145,09 euros, la station Belkin BoostCharge Pro est disponible en promotion à 119,99 euros sur Amazon.

SSD M.2 Samsung 980 Pro (2 To)

Pour augmenter la capacité de stockage de votre PS5, tout en réduisant les temps de chargement de vos jeux, il vaut mieux miser sur un SSD NVMe puissant. Et, s’il est doté d’un dissipateur thermique pour éviter toute surchauffe, c’est encore mieux. C’est justement le cas du Samsung 980 Pro, dont le modèle avec 2 To se négocie à un meilleur prix au Prime Day.

Habituellement vendu aux alentours de 200 euros, le SSD M.2 Samsung 980 Pro (2 To) est proposé à 132,99 euros lors du Prime Day d’Amazon.

JBL Xtreme 3

On peut dire que JBL est de ceux qui ont vulgarisé les enceintes Bluetooth portables. Le constructeur a su tirer son épingle du jeu en proposant des modèles pratiques, ergonomiques, polyvalents, confortables et robustes. En intérieur comme à l’extérieur, la JBL Xtreme 3 animera vos soirées et journée. Cerise sur le gâteau : elle est à moins 30 % lors du Prime Day.

Au lieu de 329 euros habituellement, la JBL Xtreme 3 baisse de prix sur Amazon et se trouve maintenant à 229,99 euros.

Xiaomi Redmi Watch 3

Si Xiaomi vient de sortir une version Active de sa Redmi Watch 3, cette dernière se négocie aujourd’hui à un très bon prix sur Amazon, pas besoin d’être abonné à Prime pour en profiter ! Avec son allure d’Apple Watch et son suivi des activités sportives efficaces, la récente Xiaomi Redmi Watch 3 revient à 76 euros.

Initialement proposée à 149 euros, la Xiaomi Redmi Watch 3 est désormais affichée à 76,632 euros sur Amazon.

Marshall Acton II

Pour continuer dans l’audio, on trouve aussi l’enceinte Bluetooth de Marshall : l’Acton II. Avec son look rétro, le son qui s’en dégage est puissant, et s’avère aussi équilibré dans les aiguës. Elle sera parfaite pour animer vos soirées d’été, et profite de plus de 30 % de réduction durant le Prime Day.

Disponible à 269 euros sur le site de la marque, l’enceinte Marshall Acton II est actuellement remisée à 49 euros sur Amazon.

Realme 9 Pro+

Proposé à sa sortie à moins de 380 euros, le Realme 9 Pro+ offre de belles choses : une charge rapide, de belles performances et un appareil photo convaincant. Aujourd’hui, vous pouvez en profiter à un meilleur prix durant le Prime Day.

Sorti à 379,99 euros, puis remisé à 264,99 euros, le Realme 9 Pro Plus 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 249,99 euros sur Amazon.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro

On a déjà tous cette sensation d’avoir oublié de verrouiller la porte d’entrée de son domicile. Avec cette serrure connectée, cette inquiétude sera derrière vous ! Votre clé est dématérialisée et se retrouve directement sur votre smartphone. Bonne nouvelle : la Nuki Smart Lock 3.0 Pro coûte 70 euros de moins durant le Prime Day.

Commercialisée à 279 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0 Pro bénéficie de 20 % de réduction sur Amazon et revient désormais à 208,99 euros.

Withings Body +

Si l’on souhaite perdre du poids, le surveiller, ou tout simplement suivre les résultats de son entrainement, une balance connectée se révèle bien plus pratique qu’un modèle traditionnel. Celles proposées par la marque Withings sont de bonnes références pour assurer cette tâche, dont la Body+. Cette balance connectée se transforme en véritable coach et vous donne à un visuel global sur votre santé. Pour le Prime Day, elle profite d’un meilleur rapport qualité/prix.

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon.

Amazon Fire TV Stick 4K

Si certains téléviseurs ne sont pas des Smart TV, ou embarquent un OS vieillissant et vraiment peu intéressant, il vaut mieux miser sur une clé HDMI, bien plus compacte qu’une box. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon fait partie de ces clés qui valent le détour, puisqu’il permet de profiter de contenus diffusés en 4K UHD, tout en bénéficiant de compatibilités avec les meilleures normes vidéo. Son autre avantage : il profite de plus de 60 % de remise durant le Prime Day.

Initialement proposé à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K est désormais vendu à 25,99 euros sur Amazon. On trouve aussi le modèle 4K Max en promotion à 35,99 euros au lieu de 74,99 euros.

Apple MacBook Air M1 2020

Le MacBook Air de 13 pouces est un classique indémodable, une formule sans faux pas si vous cherchez un bon ultrabook. Le modèle de 2020, qui intègre la puce M1, est puissant et silencieux. Il offre également une endurance idéale pour travailler loin d’une prise. Même si Apple a renouvelé le modèle en 2022, le modèle de 2020 à un avantage : son prix baisse.

Disponible à 1 199 euros, le MacBook Air 13 pouces voit son prix baisser de 270 euros sur Amazon, et s’affiche désormais à 929 euros. L’offre est valable aussi pour les coloris gris sidéral et le coloris or.

SteelSeries Arctis 7P+

Les soldes d’été sont aussi d’actualité en ce 11 juillet, et voici une offre qui se doit d’être partagé : le casque Artics 7+ se négocie à moins de 99 euros chez Boulanger. Que ce soit sur consoles ou sur PC, ce casque audio de SteelSeries va plaire aux joueurs et joueuses pour son confort, ses performances sonores, et sa bonne autonomie.



Proposé à 199 euros sur le site officiel, le casque SteelSeries Arctis 7P+ devient plus accessible sur le site Boulanger qui le propose à 98,99 euros.

Dreame L10s Ultra

Le ménage ne se limite pas à nettoyer le sol ou à dépoussiérer les meubles et les murs, il arrive que cela nécessite du lavage, suivi du séchage de la serpillère. Peu de robots aspirateurs peuvent se vanter de remplir parfaitement ces trois tâches. Pourtant, ce sont bien les principales caractéristiques du Dreame L10s Ultra, qui perd 33 % de son prix à l’occasion du Prime Day.

Vendu au départ à 1 199 euros, puis remisé à 912,02 euros, le Dreame L10s Ultra est maintenant disponible en promotion à 799,99 euros chez Amazon.

Bose QuietComfort 45

Qui dit été dit forcément musique. Que ce soit pour écouter vos morceaux les plus solaires ou pour vous isoler du bruit de vos voisins un peu trop fêtards, le Bose QC 45 est un excellent choix en termes de casque audio. Ça tombe bien : son prix est très bas à l’occasion du Prime Day organisé par Amazon.

À son lancement en 2021, le Bose QC 45 était commercialisé à 349 euros. Depuis, son prix a bien baissé puisque lors de l’Amazon Prime Day, on peut se l’offrir à 179,95 euros seulement. Le casque est disponible en noir et en argent.

Darty riposte et brade le casque de Bose à 152,98 euros grâce à 15 % de remise supplémentaire une fois dans le panier.

Netatmo Starter Pack

Connu dans la domotique, Netatmo propose à côté de ses thermostats, un système de vannes connectées. Cela va permettre à ceux qui disposent d’un chauffage collectif, mais pas seulement, de contrôler le chauffage de chaque pièce individuellement. Pour les intéressés, un pack regroupant deux têtes Thermostatique est bradé à moins 25 % lors du Prime Day.

D’abord à 199 euros, puis remisé à 155,69 euros, le pack Netatmo est dorénavant proposé à 116,79 euros sur Amazon.

SSD PNY CS900 (1 To)

Pour redonner un coup de jeune à votre PC, vous pouvez vous tourner vers un SSD SATA. Même s’il est moins rapide qu’un SSD NVMe, il est plus robuste et beaucoup plus abordable. Il est même suffisant pour lancer des jeux. Le modèle CS900 (1 To) de la marque PNY revient à 35 euros pour le Prime Day.

Au lieu d’un prix barré de 49,99 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est maintenant disponible en promotion à seulement 35,99 euros sur le site d’Amazon.

Apple Watch Series 8 (GPS, 41 mm)

Dernier-née des wearables Apple, la Series 8 reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 7 et ajoute un nouveau capteur capable de suivre le cycle menstruel, mais aussi quelques fonctionnalités intéressantes. Et, si vous êtes intéressés par ce modèle, elle s’affiche à un prix inédit à l’occasion du Prime Day.

L’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est sortie au prix de 499 euros. Cependant, pour le Prime Day, la montre connectée d’Apple est en promotion à 409 euros sur Amazon en coloris argent, mais aussi noir, product RED, et lumière stellaire.

Nvidia Shield TV Pro

Depuis sa sortie en 2019, la Shield TV Pro de Nvidia n’a pas pris une ride. Eh oui, malgré ses trois ans de présence sur le marché, le boîtier multimédia de Nvidia continue d’attirer les foules grâce à sa simplicité d’utilisation, ses performances solides et ses optimisations sur le service de cloud gaming GeForce Now. Cependant, c’est toujours mieux de l’obtenir avec une promotion, et justement le prix deux deux modèles : Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro sont actuellement en baisse pendant le Prime Day d’Amazon.

Au lieu de 219,99 euros à sa sortie, il est désormais possible d’obtenir une Nvidia Shield Pro à seulement 184 euros pour le Prime Day sur Amazon. La Nvidia Shield TV passe quant à elle de 149 à 129 euros.

Logitech MX Master 2S

Avec l’émergence du télétravail, il est important d’investir dans du matériel fiable et durable. Plus ergonomique que le trackpad d’un laptop, la Logitech MX Master 2S est la souris toute désignée pour vos journées de travail. Elle combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée. Aujourd’hui elle profite de 30 % de remise.

Avec un prix barré à 64,99 euros, la souris MX Master 2S de Logitech est maintenant remisée à 45,99 euros sur Amazon.

Pack GoPro Hero 10 Black

Pour trouver une bonne action cam, GoPro est l’une des meilleures références sur le marché. Et, si son prix peut vous freiner, aujourd’hui la Hero 10 Black est proposé dans un pack regroupant : deux batteries, un étui de transport, un trépied et un clip magnétique, le tout pour moins de 300 euros. Elle n’est certes pas le dernier modèle en date, elle satisfera la plupart des sportifs souhaitant immortaliser leur exploit.

Avec un prix barré à 408, 42 euros, le pack GoPro Hero 10 Black (2 batteries + clip magnétique + trépied + étui de transport) se trouve maintenant à 299,99 euros sur Amazon.

Apple iPad 10 (2022)

La tablette abordable d’Apple affichait un design assez daté avec de grosses bordures apparentes autour de l’écran, mais l’iPad 10 (2022) vient corriger cela. L’ardoise d’Apple a droit à un regain de jeunesse en prenant l’apparence des modèles plus premium de la marque, elle intègre aussi un port USB-C et quelques nouveautés intéressantes. C’est un très bon produit que l’on a testé, qui mériterait un 8/10, si son prix trop n’était pas aussi élevé. Heureusement, le Prime Day la rend plus accessible.

L’iPad 10 Wi-Fi démarre à 589 euros en 64 Go, mais aujourd’hui, la tablette d’Apple se négocie à 499 euros sur le site Amazon, uniquement pour le coloris rose. Sinon les autres coloris sont proposés à 509 euros.

Corsair Xeneon Flex 45WQHD240

Avec sa dalle Oled, cet écran PC de chez Corsair est capable de répondre à tous les besoins des créateurs de contenu et des joueurs. Étendu sur une diagonale incurvée de 45 pouces, l’écran Corsair promet une excellente expérience en jeu, notamment avec la présence du HDR et du taux de rafraîchissement de 240 Hz pour une latence minimale.

Avec plus de 2 000 euros sur la facture, l’écran PC Corsair Xeneo Flex 45WQHD240 allège enfin son prix grâce au Prime Day et se trouve à 1 499 euros sur Amazon.

Nothing Ear (2)

Les premiers écouteurs sans fil de Nothing cumulés déjà de très bons points, et les Ear (2) font mieux. Ils apportent des améliorations plaisantes sur l’ergonomie avec la gestion du Bluetooth multipoint et les contrôles par pincement, ainsi qu’une meilleure stabilité de la connexion Bluetooth. Quant au son, on retrouve toujours la réduction de bruit efficace.

À 149 euros au départ, les Nothing Ear (2) profitent de 20 % de remise et s’affichent à 119 euros sur Amazon.

LG 65NANO966

Elles ne sont pas encore très répandues, mais les téléviseurs 8K sont déjà présents sur le marché, le problème étant qu’ils sont en général très onéreux. Grâce au Prime Day, il est possible de mettre la main sur un écran 8K à un prix réduit : le LG 65NANO966.

Initialement à 2 499 euros, puis réduit à 999 euros, le LG 65NANO966 est maintenant disponible en promotion à 899 euros sur Amazon.

Xbox Series S

Et, pour celles et ceux qui sont plutôt Team Xbox, sachez qu’en ce moment la Series S est vendu en reconditionné à moins de 190 euros. Elle est peut-être moins puissante que la Series X, et dénuée de lecteur disque, elle a accès à une large collection de jeux avec l’abonnement au Xbox Game Pass, ou bien en passant par le Microsoft Store pour un prix très contenu.

La Xbox Series S est habituellement disponible à 299,99 euros. Ici la version reconditionnée est proposée à 249,86 euros, mais grâce au Prime Day, la console ne coûte plus que 189,99 euros sur Amazon.

Sony Pulse 3D

Sony a conçu son propre casque sans fil pour la PS5. Il est doté d’une technologie de son spatial et reprend le design de la console. Et, s’il est difficile de le trouver en promotion depuis sa sortie, aujourd’hui, il est 25 % moins cher.

Vendu à sa sortie à 99,99 euros, le casque Sony Pulse 3D est aujourd’hui disponible en promotion à 75,99 euros sur le site Amazon.

Samsung Galaxy Book 3

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible des PC portables de sa génération, pourtant sa fiche technique est très intéressante pour vous accompagner au quotidien. Avec sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son puissant processeur (i7 de 13e gen), ce laptop de bons arguments pour convaincre, surtout avec 300 euros de moins sur la facture.

De base à 1 049 euros, puis réduit à 849 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 se trouve actuellement en promotion à 749 euros sur Amazon.

Xiaomi 11T Pro

Le Xiaomi 11T Pro dispose d’une fiche technique costaud : un écran de 120 Hz pour une expérience fluide, une charge ultra-rapide pour ne jamais être à court de batterie et un puissant processeur Qualcomm pour des performances de hautes volées.

Au départ à 699 euros, puis remisé à 461,54 euros, le Xiaomi 11T Pro est dorénavant proposé à 379 euros seulement sur Amazon.

Huawei FreeBuds 5i

Huawei renouvelle sa gamme d’écouteurs pas chers avec les FreeBuds 5i. Ils ont réussi à nous convaincre pour leur prestation audio et leur bon rapport qualité-prix. Nous les avons d’ailleurs classés numéro 1 dans le podium des TOP 3 meilleurs écouteurs sans fils pas chers. Ils ont de quoi plaire, surtout après 25 % de remise.

Sortie en début d’année au prix de 99,99 euros, les Huawei FreeBuds 5i se négocient actuellement à 74,99 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy M13

Et, pour les budgets plus serrés qui sont à la recherche d’un smartphone Samsung, le Galaxy M13 semble tout désigné. Vous n’aurez peut-être pas accès à de grandes performances ou la possibilité de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi à 120 Hz.

Habituellement proposé à 199 euros, le Samsung Galaxy M13 perd 60 euros de son prix et s’affiche à 139 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S22

Désormais ancien fleuron de Samsung, le Galaxy S22 reste un smartphone premium à considérer. Ce téléphone de 2022 séduit toujours par son petit format, son écran à 120 Hz, sa fluidité au quotidien et ses performances photos. Et, si son successeur ne rentre pas dans votre budget, le S22 est à un tarif plus intéressant grâce au Prime Day.

Lancé à 809 euros, le Samsung Galaxy S22 (128 Go) est remisé à 524 euros sur Amazon.

Apple AirPods 3

Si vous êtes toujours réticents à l’idée d’avoir des écouteurs intra-auriculaires, ces AirPods de 3e génération devraient vous plaire. Pas d’embout en silicone, donc aucune isolation passive ni de réduction de bruit active comme sur les Pro. Ils promettent en revanche un meilleur son qu’auparavant, grâce à de nouveaux transducteurs et la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Quant à l’autonomie, vous allez pouvoir profiter d’un total de 30 heures d’écoute avec le boîtier.

Initialement à 219 euros, puis réduit à 186 euros, les AirPods 3 d’Apple (avec boîtier MagSafe) sont aujourd’hui proposés à 169 euros seulement. Avec le boîtier de charge Lightning, ils passent à 159 euros.

SSD WD_BLACK SN850X

Vous trouvez les temps de chargement de vos jeux vidéo trop longs ? Le problème vient peut-être de votre disque dur : que ce soit un HDD ou même un SSD, ses performances sont probablement à la ramasse. Pour cela, rien de mieux qu’un SSD dédié pour le jeu vidéo. Et ça tombe bien, puisque durant le Prime Day d’Amazon, le WD_BLACK SN850X de Western Digital est en réduction : sa version 1 To passe de 97,99 euros à seulement 74,99 euros, soit 24% de réduction.

D’autres versions sont également disponibles :

Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Pour regonfler un pneu ou gonfler un matelas de camping, la pompe à main c’est peut-être dépassé. L’heure est aux pompes électriques pour les plus fainéants (ou efficaces) d’entre vous. Pour vous équiper durant vos vacances, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est probablement le meilleur choix. Elle est disponible à 39,03 euros sur Amazon au lieu de 59,99 euros habituellement, soit 34% de réduction, durant le Prime Day 2023.

Xiaomi Band 7 Pro

Difficile de choisir entre les fonctionnalités avancées d’une montre intelligente et le confort (et le prix) d’un bracelet connecté. Xiaomi a réussi à rassembler le meilleur des deux mondes avec son Smart Band 7 Pro. Lancé fin 2022, ce modèle ultra-léger est particulièrement bien équipé et offre à la fois un bon suivi des performances sportives et de la santé. À l’occasion des Prime Day d’Amazon, le Xiaomi Smart Band Pro est affiché à seulement 65,55 euros au lieu de 99,99 euros pour les abonnés Prime.

Google Pixel 7a

Petit dernier de la gamme Pixel, le Google Pixel 7a est un concentré de ce que Google fait de mieux au meilleur prix. Avec un design élégant et une excellente prise en main, ce “petit” smartphone de 6,1 pouces en a dans le ventre, à commencer par son module photo qui peut aller jusqu’à concurrencer des smartphones plus haut de gamme. Et si son prix de lancement de 509 euros était déjà très séduisant, pendant les Prime Day chez Amazon, le Google Pixel 7a passe à 479 euros et profite d’une coque offerte. Une belle promotion qui prendra fin dans 48 heures pour les membres adhérents à Amazon Prime.

Google Pixel 7

C’est l’été et c’est peut-être les vacances pour vous. L’occasion de prendre de jolies photos, encore faut-il avoir le bon photophone. Pour cela, le Pixel 7 est reconnu pour la qualité des clichés qu’il peut prendre, au regard de son prix. L’opportunité est encore plus belle ces 11 et 12 juillet durant le Prime Day d’Amazon puisque le smartphone de Google profite de 100 euros de réduction, passant de 649 à 549 euros sur Amazon.

Google Pixel Buds Pro

Que serait un été sans musique ? Surtout si vous avez pour projet de voyager en train, en bus, ou en voiture. L’objet qu’il vous faut pour ça, ce sont des écouteurs sans-fil. Pas les plus abordables du monde, mais les Pixel Buds Pro profitent d’une offre durant le Prime Day, jusqu’au 12 juillet. Des Pixel Buds Pro qui sont en réduction à 165 euros sur Amazon au lieu de 219 habituellement.

Roborock Q7 Max+

Si vous en avez ras-le-bol de perdre du temps à faire le ménage, et de passer l’aspirateur en particulier, le moment est peut-être venu d’adopter un aspirateur robot. Pour toute la durée des Prime Day (soit deux jours), Amazon vous propose de découvrir le Roborock Q7 Max+ et sa station de vidange à 579 euros. Un excellent prix quand on sait que son prix de lancement en 2022 était de 759,99 euros.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 conserve une esthétique similaire à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 3. Il faut dire que l’année dernière, nous avions déjà affaire à un appareil raffiné qui accordait une attention minutieuse aux petits détails. Ainsi, l’évolution est plutôt subtile cette fois-ci. Les membres Prime Amazon peuvent s’offrir le Galaxy Z Fold 4 à prix réduit de 1274 euros au lieu de 1799 euros sur la boutique d’Amazon, à l’occasion du Prime Day 2023.

Samsung Galaxy Watch 5

En attendant l’annonce officielle de la sixième génération de Galaxy Watch, la Galaxy Watch 5 reste encore une valeur sûre dans ce domaine, surtout quand elle est proposée à un prix sacrifié. Pour le Prime Day d’Amazon, sa version avec un boîtier de 44 mm profite en ce moment d’une réduction de 110 euros sur son prix habituel.

SSD Externe Samsung T7

Habituellement vendu 292,40 euros sur Amazon, le Samsung T7 de 2 To affiche pour les prochains jours un tarif de 119 euros. Une remise de 173,40 euros qui lui permet d’être l’un des SSD les plus abordables du moment.

Sony WH-1000XM4

Sorti il y a trois ans maintenant, le Sony WH-1000XM4 reste le premier casque audio Bluetooth recommandé par la rédaction de Frandroid. Pourquoi ? Eh bien parce que ses caractéristiques n’ont que très peu vieilli, et il ne souffre aucunement de la comparaison avec des modèles plus récents.

Surtout, son prix ne cesse de diminuer d’année en année. Lancé à 379 euros en 2020, son tarif n’est que de 249 euros actuellement à l’occasion des Prime Day d’Amazon. Une excellente affaire à saisir jusqu’au 12 juillet seulement et réservée aux abonnés Amazon Prime.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Le casque Arctis Nova Pro Wireless de SteelSeries est un véritable concentré de polyvalence et de fonctionnalités. À moins de 400 €, ce produit de la marque spécialisée dans les accessoires gaming offre une connectivité sans fil étendue grâce à sa station d’accueil. Le casque gaming wireless Arctis Nova Pro ainsi que sa version compatible Xbox est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros sur la boutique Amazon à l’occasion du Prime Day 2023.

Les caractéristiques du SteelSeries Arctis Nova Pro

Rendu sonore excellent et plein de fonctionnalité

Une belle autonomie et un confort sur la longue durée

Attention à prendre la version Xbox pour le connecter à la console

Pendant les Amazon Prime Day 2023, du 11 au 12 juillet, le casque SteelSeries Arctis Nova Pro est disponible à 299 euros au lieu de 379 euros.

Chargeur double USB C Belkin 40W

Les Prime Day c’est toujours le bon moment pour acheter du petit matériel. Preuve en est, ce chargeur USB Type-C Belkin avec deux ports de 20 watts chacun voit son prix fondre pendant les deux prochains jours. Habituellement affiché à 34,99 euros, il est aujourd’hui et demain au tarif de 19,99 euros seulement.

Nothing Phone (1)

Son successeur approche à grands pas mais le Nothing Phone (1) n’en brille pas moins. Le tout premier smartphone de la start-up londonienne qui avait été acclamé pour son originalité à sa sortie fait encore figure de bonne alternative sur le marché des smartphones Android milieu de gamme. Lancé au tarif initial de 469 euros en France, le premier né de la marque se retrouve maintenant proposé au prix de 329 euros dans sa version (8 + 128 Go) et à 345 euros pour la variante (8 + 256 Go).

OnePlus 10T

OnePlus a enfin assumé sa fusion avec Oppo, et cela se voit clairement avec le OnePlus 10T. Adieu l’alert slider, au revoir à l’identité d’OxygenOS qui ressemble de plus en plus à ColorOS. Mais une fois le choc passé, on réalise rapidement que cela n’empêche pas ce téléphone d’être excellent. En fait, il est parfaitement équilibré tout en mettant l’accent sur certains aspects qui raviront la jeune clientèle de OnePlus. La version du OnePlus 10T 5G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est à 459 euros au lieu de 559 euros pendant le Prime Day Amazon.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Avec sa gamme Redmi Note, Xiaomi offre depuis longtemps des appareils solides pour un prix qui reste contenu. Cette série dotée de multiples références fait la part belle à la fiche technique avec un prix en dessous des 500 euros (parfois beaucoup moins). C’est ici le Redmi Note 11 Pro Plus 5G que l’on retrouve en baisse lors du Prime Day Amazon, puisqu’il se retrouve maintenant avec 240 euros en moins sur la note.

Asus ZenBook 14 OLED

La gamme ZenBook d’Asus est ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de PC portables. La référence UX3402 est une machine puissante, qui profite également d’une dalle OLED et d’un châssis fin et élégant. Ce laptop présente de bons arguments pour devenir votre compagnon de productivité du quotidien, surtout maintenant qu’il perd 400 euros sur son prix initial pendant le Prime Day d’Amazon.

OnePlus Nord 2T 5G

Ce 11 et ce 12 juillet, le géant du e-commerce Amazon organise le Prime Day : un événement spécial durant lequel de nombreux produits sont en promotion. Parmi eux, le OnePlus Nord 2T 5G, un smartphone sorti l’année dernière, mais toujours actuel. Lancé à 429 euros, son prix est en baisse en ce moment, puisqu’il est disponible à 299 euros seulement durant le Prime Day.

Amazon Kindle (2022)

Lire à la plage, à la campagne, à la montagne, c’est parfait l’été. Pour avoir les livres que vous voulez quand vous le voulez, le mieux est encore d’avoir une liseuse. Un investissement de départ qui peut se révéler rentable sur le long terme. La bonne offre du moment : la Kindle d’Amazon (modèle de 2022), dont le prix passe de 99 à 69 euros durant le Prime Day, soit 30% de réduction.

Nos sélections des Prime Day d’Amazon

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’un marchand, d’une catégorie de produits ou d’une marque, nous avons rédigé des sélections en ce sens :

Les dates de Prime Day 2023

Les Prime Day d’Amazon auront lieu les 11 et 12 juillet 2023. Pendant ces 48 heures, les membres Amazon Prime pourront bénéficier d’offres exclusives sur Amazon, même si d’autres marchands pourraient s’aligner sur les prix proposés. De plus, les membres Amazon Prime pourront bénéficier de plusieurs jeux vidéo PC offerts via Prime Day, directement à cette adresse.

Prime Day : comment les suivre sur Frandroid ?

Les Prime Day ne durent que 48h, et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien louper, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100% garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.