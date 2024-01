TV 4K : le prix du tableau Qled 65 pouces de Samsung est en chute libre (-50%)

Un grand téléviseur avec une bonne qualité d'affichage et avec un look original, c'est ce que propose le TV Samsung 65LS03B. Ce dernier trouvera facilement sa place dans votre intérieur et plaira davantage grâce à cette forte promotion qui fait passer le TV de 1 999 euros à 969 euros.

Un téléviseur de 65 pouces est rarement discret, mais Samsung prouve le contraire avec sa gamme The Frame. Ces TV prennent la forme de tableau avec un cadre en bois tout autour de l’écran et se fondent dans la déco de votre salon. En plus d’embellir votre intérieur, ils sont bien équipés et proposent une qualité d’image époustouflante, que ce soit pour vos films et vos jeux. Intéressés ? Ça tombe bien, la série 2023 est à un super prix pour la version 65 pouces.

Ce qu’on aime du TV Samsung 65LS03B

Une dalle Qled de 65 pouces avec un nouveau revêtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

Taillé pour le gaming

Sans oublier l’interface TizenOS fluide

Au départ à 1 999 euros, puis remisé à 1 499 euros, le téléviseur Samsung The Frame 2023 65LS03B est actuellement disponible en promotion à 969 euros chez Rue du Commerce grâce à une remise immédiate de 22 % et une ODR de 100 euros.

Un grand écran encore plus agréable à contempler

La série 2023 The Frame vient renforcer l’effet de se retrouver devant une toile de maître, grâce un nouveau revêtement mat, et le résultat est sans appel : il n’y a plus aucun reflet. Il est évidemment possible de personnaliser l’affichage en mode veille avec l’une des 2 100 œuvres d’art de l’Art Store ou même vos propres photos. Grâce à son capteur de mouvements, The Frame s’allumera seulement lorsque quelqu’un se trouve devant, afin de faire des économies d’énergie.

Concernant l’écran, on trouve une dalle Qled de 65 pouces en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) rafraîchie à 100 Hz. Son processeur Quantum Processor 4K upscale tous les flux vidéo en 4K, peu importe leur source et cette dalle profite de nombreux traitements tels que le HDR10+ et le HDR HLG. L’audio n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, la technologie OTS qui « suit » le mouvement des objets et la prise en charge du Dolby Atmos bien entendu.

Un téléviseur polyvalent

Le Samsung The Frame (2023) dispose de tout ce dont on attend d’un téléviseur moderne, il a notamment les fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS. Vous allez pouvoir naviguer facilement sur Internet et accéder aux plateformes de SVOD directement sur la plateforme. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Le TV est même doté de quatre ports HDMI 2.1, un critère recherché par les gamers puisque cette norme permet de jouer à la PlayStation 5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’autant plus que ce TV embarque le synchroniseur affichage/GPU AMD FreeSync Premium Pro. Idéal pour empêcher l’apparition d’images déchirées et de bénéficier d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

