La Fnac propose actuellement la meilleure offre pour le Google Pixel 7

Noté 9/10 lors de notre test, le Pixel 7 est un très bon photophone que l'on apprécie encore plus lorsqu'il tombe en promotion. C'est le cas aujourd'hui chez la Fnac qui propose aujourd'hui le smartphone de Google à 469 euros au lieu de 649 euros, avec un bonus pour les adhérents.

Malgré l’arrivée très prochaine d’un successeur, le Google Pixel 7 mérite encore que l’on s’y attarde, tant ce smartphone de la firme de Mountain View offre une fiche technique équilibrée, et surtout d’excellentes performances en photo. S’il vous fait de l’œil depuis quelque temps et que vous attendiez une promotion, le moment est tout choisit grâce à cette réduction de près de 200 euros.

Les points forts du Google Pixel 7

Un smartphone doué en photo

Avec une dalle lumineuse de 6,3 pouces

Il est servi en premier pour les mises à jour Android

Initialement affiché à 649 euros, le Google Pixel 7 en version 128 Go est dès maintenant disponible en promotion à 469 euros chez la Fnac. Si vous êtes adhérents, vous pouvez même cumuler 40 euros offerts sur votre compte fidélité avec le code promo RENTREE.

Pourquoi choisir le Google Pixel 7 ?

L’un des principaux atouts du Google Pixel 7 est niché à l’intérieur de la fameuse barre transversale à son dos : son module photo. Et celui-ci fait sans aucun doute partie des meilleurs sur le marché. Ce module est composé de deux capteurs : un de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et un de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. Ces deux capteurs sont par ailleurs aidés d’un capteur LDAF (autofocus laser) et d’une stabilisation optique et électronique. Le capteur principal est tout simplement bluffant, puisqu’il promet des couleurs vibrantes et une belle netteté. Les photos sont capturées de manière si rapide que le Pixel 7 sait retranscrire une scène dans ses moindres détails. Ajoutons à cela les algorithmes de Google qui remplissent toujours aussi bien leur mission, ou encore le fameux Super Res Zoom, un zoom numérique x8 plutôt convaincant.

Le Google Pixel 7 marque aussi des points avec sa dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (416 ppp) et rafraichie à 90 Hz (mais pas 120 Hz, dommage), qui profite tout de même d’une belle calibration et d’une bonne luminosité (922 cd/m²). Dans ses entrailles, on retrouve la puce la plus récente de Google, la Tensor G2, qui offre des performances convenables, mais pas suffisantes pour des jeux exigeants avec un niveau de graphisme élevé. L’interface Pixel Experience s’avère de son côté tout à fait fluide et agréable avec Android 13. Seul vrai point noir de ce Pixel 7 : la charge très, très lente.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google Pixel 7.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références situées sur la même gamme de prix que ce pack contenant un Google Pixel 7, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros du moment.

