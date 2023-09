Ce smartphone premium en promo à 369 € valait près de 1 000 € l’année dernière

L'Oppo Find X5 est sorti au cours du printemps de l'année 2022 à un prix frôlant avec la barre symbolique des 1 000 euros. Son sublime écran Oled, son appareil photo de qualité ou encore sa charge ultra rapide font qu'on lui a donné la note de 8/10, c'est donc normal qu'on le recommande encore plus aujourd'hui maintenant qu'il ne coûte plus que 369 euros grâce à cette offre.

S’il reste des exceptions (coucou Apple), la plupart des smartphones haut de gamme du marché ne conservent pas le prix fort de leur sortie pendant très longtemps. Pour le Oppo Find X5, la descente a été progressive, mais il a donc fallu seulement un an et quelques mois pour apercevoir une chute drastique. On parle aujourd’hui de 63 % de réduction !

Que retenir de l’Oppo Find X5 ?

Son écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Son appareil photo excellent signé Hasselblad

Sa charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu de 999 euros lors de son lancement, l’Oppo Find X5 (version 8 Go de RAM + 256 Go de stockage) est dès à présent disponible au tarif très avantageux de 369 euros chez Cdiscount. On avait partagé une offre avec quelques dizaines d’euros en moins il y a une semaine via AliExpress, mais l’offre n’est plus disponible à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Oppo Find X5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Oppo Find X5 au meilleur prix ?

Pourquoi choisir l’Oppo Find X5 aujourd’hui ?

C’est simple, pour environ 350 euros, vous avez normalement entre plusieurs smartphones milieu de gamme. Et, il y en a de très bons pour le prix, comme les Redmi Note 12 Pro de Xiaomi ou encore le Galaxy A33 5G de Samsung. Mais, aujourd’hui, pour globalement le même tarif, vous pouvez avoir dans vos mains un smartphone haut de gamme de l’année dernière. Le Find X5 vous apportera une expérience bien plus premium, et donc plus appréciable, au quotidien.

En effet, ce smartphone de la marque Oppo coche pratiquement toutes les cases du bon élève, en passant par son sublime écran Oled bien calibré d’une diagonale de 6,55 pouces, d’une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et d’un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz, jusqu’à son excellent appareil photo polyvalent de 50 + 50 + 13 mégapixels, même si on lui reproche l’absence d’un zoom au-dessus du x2. D’ailleurs, la charge rapide porte ici bien son nom puisque son bloc d’alimentation de 80 W peut lui faire récupérer 80 % de batterie en seulement 20 minutes.

En ce qui concerne les performances, on retrouve un puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM. Pour un smartphone premium de 2022 à presque 1 000 euros, ça pouvait être un frein puisque le SoC 8 Gen 1 de Qualcom était déjà sorti à l’époque et faisait des miracles en termes de puissance et d’économie d’énergie, mais pour un smartphone premium de 2022 qui ne coûte plus que 300 euros maintenant, c’est tout simplement impressionnant le rapport performances-prix dont il fait preuve aujourd’hui.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X5.

Afin de comparer l’offre du Oppo Find X5 avec d’autres références du marché mobile actuellement disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.