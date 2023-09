Poco F5 : la version 12+256 Go du flagship killer de Xiaomi coûte 130 € de moins aujourd’hui

Le Poco F5 propose plusieurs caractéristiques premium, comme un écran rafraîchi à 120 Hz, une puce puissante ou encore un module photo polyvalent. Le tout est en ce moment proposé à un prix encore plus abordable que d'habitude pour la version 12+256 Go du téléphone : 349 euros sur Cdiscount au lieu de 479 euros sur le site officiel de Xiaomi.

C’est en mai dernier que Xiaomi a introduit deux nouveaux smartphones Poco : le F5 et le F5 Pro. Comme elle le fait souvent, la marque chinoise a souhaité proposer un modèle aux caractéristiques premium tout en proposant un tarif agressif par rapport à la concurrence. Le Poco F5 en est un bel exemple, et devient même encore plus compétitif aujourd’hui grâce à une réduction de 130 euros sur le prix de base.

Les points essentiels du Xiaomi Poco F5

Une puce Snapdragon 7+ Gen 2

Un écran AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh + charge rapide 67 W

Lancé à 479 euros, le Xiaomi Poco F5 (12+256 Go) est désormais proposé à 349 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco F5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco F5 au meilleur prix ?

Un design élégant et un écran de qualité

Les allergiques aux grands smartphones ne seront probablement pas tentés par les Poco F5, mais celles et ceux qui apprécient les grands écrans seront servis. Ce smartphone de Xiaomi appartient en effet à la famille des (très) grands modèles avec sa dalle de 6,67 pouces. Une diagonale qu’il partage d’ailleurs avec la version Pro. Le Poco F5 classique adopte tout de même un design différent de son grand frère, puisqu’il comprend des tranches plates et un dos plat. Un design élégant, qui est donc plutôt agréable en main. Mention spéciale pour le coloris blanc glacier, qui offre un effet brillant très beau.

Le Poco F5 se démarque aussi et avant tout par son écran : on a ici droit à une dalle AMOLED Full HD, qui a aussi l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi profiter d’une bonne fluidité dans l’affichage des applications. Les bordures qui encadrent cette dalle sont particulièrement fines et permettent de profiter d’un rapport corps/écran de 93,4 %.

Une puce puissante pour divers usages

Côté performances, Xiaomi n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur le tout nouveau Snapdragon 7+ Gen 2, lancé en mars dernier, pour équiper le Poco F5. Cette puce milieu de gamme de Qualcomm permet notamment de gérer très efficacement le multitâche, la navigation dans les applications ou encore plusieurs jeux mobiles. La puce est par ailleurs couplée à 8 ou 12 Go de mémoire vive pour plus de fluidité. Pour ce qui est de la partie photo, le Poco F5 offre une bonne polyvalence avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels. On peut toutefois aisément se passer du capteur macro : une aussi faible définition n’annonce rien de bon, d’autant plus que trop souvent, ce type de capteur se révèle plus gadget qu’autre chose.

Enfin, côté autonomie, le Poco F5 se rattrape puisqu’il dispose d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la recharge rapide. L’adaptateur fourni propose une puissance maximale de 67 W. Selon le constructeur, cela permettrait de charger complètement la batterie en 46 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque propriétaire de Poco, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.