Carrefour lance une offre qu’on a jamais vue avant pour l’iPhone 13 d’Apple

Il a beau avoir été annoncé il y a deux ans, l'iPhone 13 reste encore aujourd'hui l'un de nos modèles préférés parmi les références conçues par la marque. En ce moment, son rapport qualité/prix s'améliore grâce à une offre inédite chez Carrefour. Il peut ainsi vous revenir à 679 euros au lieu de 909 euros.

Mise à jour le 29/08/2023 à 17h10 : L’offre est toujours disponible, mais plus en livraison. Cependant, vous pouvez toujours choisir le retrait en magasin si vous avez un Carrefour proche de chez vous.

C’est en septembre qu’Apple devrait annoncer sa gamme d’iPhone 15, évidemment très attendue par les amateurs de la marque à la Pomme. La sortie prochaine de ces nouveaux smartphones ne doit tout de même pas nous empêcher d’aller voir du côté des anciennes références qui valent encore le détour. C’est par exemple le cas de l’iPhone 13, noté 9/10 lors de notre test et qui occupe toujours la première place de notre top des meilleurs iPhone du moment. Ce smartphone puissant et endurant est même encore plus recommandable actuellement grâce à une réduction de 130 euros.

Quelques points essentiels de l’iPhone 13

Un écran OLED de 6,1 pouces

Une puissante puce A15 Bionic

Une autonomie améliorée

Lancé au prix de 909 euros, puis maintenant réduit à 849 euros, l’iPhone 13 (128 Go, coloris noir) est désormais disponible à 779 euros chez Carrefour grâce au code promo RENTREENAL70. Les détenteurs d’un compte fidélité peuvent même l’avoir encore moins cher puisque 100 euros seront crédités sur leur compte, ce qui permet à l’iPhone 13 de revenir à 679 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPhone 13. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 13 au meilleur prix ?

Un (presque) jumeau de l’iPhone 12

On ne change pas une formule qui gagne : voici ce qu’a pu être la devise d’Apple au moment de concevoir son iPhone 13, lancé il y a deux ans. La marque a ainsi repris le même format rectangulaire que l’iPhone 12 avec ses bords arrondis, son aluminium brossé et ce dos en verre solide qui respire heureusement la qualité. Le smartphone est aussi certifié IP68, ce qui le rend résistant à la poussière et à une immersion jusqu’à 6 m sous l’eau durant 30 minutes, tout comme l’iPhone 12. Quelques petits changements ont tout de même été opérés : l’iPhone 13 est ainsi plus épais et légèrement plus lourd que son prédécesseur (174 g contre 164 g).

Concernant l’écran de l’iPhone 13, la dalle de 6,1 pouces offre les contrastes infinis et les noirs profonds de l’OLED. On regrette tout de même l’absence du taux de rafraîchissement de 120 Hz, que proposent la plupart des smartphones premium sur cette gamme de prix. Ici, on se contente d’un écran rafraîchi à 60 Hz, qui promet heureusement une navigation suffisamment fluide. La firme de Cupertino a par ailleurs réduit la taille de l’encoche de 20 %, ce qui permet de libérer de l’espace sur le haut de l’écran, même s’il ne permet pas d’afficher davantage d’informations.

Un monstre de puissance

Apple s’efforce chaque année de proposer le nec plus ultra en matière de performances pour ces iPhone. L’iPhone 13 est donc équipé d’une puce A15 Bionic, bien plus puissante que la précédente. Elle est ainsi capable gérer les tâches encore plus exigeantes. Jeux mobiles gourmands, visionnage de vidéos, montages sur iMovie de vidéos 4K… L’iPhone 13 n’a jamais flanché au cours de notre test. Côté autonomie, Apple a fait de gros progrès. L’iPhone 13 est donc capable de tenir une journée complète sur une charge, et ce, même avec un usage plutôt intense.

Enfin, pour ce qui est de sa partie photo, l’iPhone 13 intègre les deux capteurs de l’iPhone 12 Pro Max : une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Une IA est aussi de la partie pour peaufiner les détails des clichés capturés. Elle est d’ailleurs bien perceptible sur les photos de personnes en mouvement, qui seront parfaitement capturées sur le vif. Globalement, les photos capturées avec ce module photo profiteront d’un bon niveau de détails et de luminosité, y compris en début de soirée où le soleil décline.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 13 d’Apple.

Si vous souhaitez découvrir d’autres smartphones de la marque à la pomme avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.