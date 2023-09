Super prix sur Amazon pour cette webcam Logitech dédiée aux créateurs de contenu

Si vous pensiez avoir besoin de libérer votre imagination en vidéo et d'immortaliser le moment avec une qualité convenable et pour un prix contenu, la Streamcam pour créateurs de Logitech est peut-être votre prochain modèle à envisager puisque son prix descend maintenant à seulement 78 euros au lieu de plus de 100 euros habituellement.

« Si tu veux faire des films, t’as juste besoin d’un truc qui filme » nous chantait un grand auteur contemporain. Au-delà d’être une idée louable, pour capturer un moment de manière qualitative, mieux vaut tout de même s’assurer un minimum de la qualité du matériel que l’on décide d’utiliser, pour obtenir in fine un résultat un tant soit peu probant. C’est bien évidemment aussi le cas pour le streaming et la création de contenu. Et, c’est là que rentre en jeu la marque Logitech qui a décidé de prendre à bras-le-corps cette tendance en proposant une webcam dédiée, la Streamcam, que l’on retrouve actuellement en promotion sous les 80 euros.

Les avantages de la Streamcam de Logitech

Un capteur Full HD filmant jusqu’en 60 fps

Un système de fixation universelle et un microphone stéréo

Une compatibilité avec Windows et Mac

D’habitude marquée autour des 125 euros, la Streamcam de Logitech (en coloris blanc) — est désormais disponible à seulement 78 euros sur Amazon.

Une webcam performante

La Streamcam est la réponse de la marque Logitech face à la trend actuelle du streaming qui se démocratise de plus en plus. La marque suisse souhaite ici proposer une expérience plus enjolivée pour répondre à des enjeux actuels. Cela passe d’abord par son design qui offre une inclinaison plus poussée à son capteur pour s’adapter à des formats verticaux ou horizontaux, ce qui la rend bien plus flexible dans une ère où les formats courts sont largement partagés sur les réseaux sociaux. Elle offre également un système de fixation sur 2 axes pour adhérer à plusieurs types de surfaces ou même à un trépied.

La Streamcam n’est pas non plus en reste côté vidéo avec un capteur lui permettant de filmer en qualité Full HD jusqu’à 60 ips, une qualité adaptée aux plateformes de streaming actuelles. Elle ne s’arrête pas là niveau fonctionnalité puisqu’elle propose en outre une reconnaissance faciale assistée par de l’IA. Celle-ci vous permettra d’obtenir une mise au point ainsi qu’une exposition plus précise sur votre visage en fonction de la luminosité ambiante.

De nombreuses fonctionnalités au programme

Cette webcam possède également un port USB-C pour de meilleures vitesses de transfert, il faudra penser à se munir d’une adaptateur si votre ordinateur n’en possède pas un. Elle vous permettra aussi d’ajuster ses paramètres à l’aide d’un logiciel appelé Logitech Capture, un programme qui s’installe dès le premier branchement de la caméra effectué. On y retrouvera des réglages concernant la définition souhaitée, le contraste, des options pour optimiser votre image, etc. Il vous permettra au passage de créer et partager du contenu sans avoir à passer par un autre logiciel.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Logitech Streamcam.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec la StreamCam de Logitech, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures webcam PC et Mac à choisir en 2023.

