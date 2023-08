Samsung HW-Q930C : cette barre de son premium 9.1.4 canaux est à moitié prix

Avec ses deux enceintes, son caisson de basses et sa foule de fonctionnalités, la barre de son premium Samsung HW-930C est un modèle plus que recommandable. D'autant plus que grâce à une promotion et à une ODR, son prix passe de 999 euros à 538,90 euros sur Amazon.

Les barres de son sont les solutions à privilégier pour pallier le manque de puissance sonore d’un téléviseur. Et quand celles-ci sont bourrées de fonctionnalités et capables de simuler un environnement sonore en 3D, l’expérience est d’autant plus appréciable. C’est justement ce que propose la barre de son premium Samsung HW-Q930C, compatible DTS:X et Dolby Atmos, qui offre également un rendu 9.1.4. Malgré sa fiche technique pointue, cette référence n’est plus aussi chère qu’auparavant puisque son prix est quasi divisé par deux grâce à cette offre.

Les atouts de la barre de son Samsung HW-Q930C

Deux enceintes et un caisson de basses

Compatible DTS:X et Dolby Atmos

Rendu 9.1.4

Le système Q-Symphony

Initialement affichée à 999 euros, puis réduite à 738 euros, la barre de son Samsung HW-Q930C peut désormais revenir à 538 euros sur Amazon grâce à une ODR de 200 euros valable jusqu’au 2 octobre 2023.

Une barre de son élégante et puissante

Comme la majorité des barres de son signées Samsung, le modèle HW-Q930C adopte un design minimaliste qui se fond aisément dans le décor. Ses dimensions sont par ailleurs plutôt contenues (111 cm de longueur et 6 cm de hauteur), ce qui facilite son installation sous un téléviseur, qui doit toutefois être suffisamment grand pour ne pas que la barre ne fasse tâche sous l’écran. Notez qu’il est aussi possible de la fixer sur un mur.

La barre de son premium de Samsung marque bien plus de points avec sa capacité à offrir un environnement sonore en 3D, qui renforce l’immersion. Elle est en effet compatible avec les technologies Dolby Atmos, qui assure un son vaste et immersif, et DTS:X, qui fait quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses basses bien présentes pour un résultat plus enveloppant. Pour couronner le tout, cette barre de son, accompagnée d’un caisson de basses et de deux enceintes arrière sans fil, propose aussi un rendu 9.1.4 : les 9 canaux frontaux et surround, associé à un canal de basses et à 4 canaux à projection verticale diffusent le son dans toutes les directions.

Une batterie de fonctionnalités pratiques

La Samsung HW-Q930C s’accompagne de plusieurs fonctionnalités permettant d’améliorer considérablement l’expérience. On a par exemple droit à la fonction Q-Symphony, qui synchronise les 17 haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED de la marque, pour une immersion renforcée et un son 3D. Pratique lorsque l’on sait qu’habituellement, utiliser une barre de son implique généralement de couper le son du téléviseur. Autre fonctionnalité bien pratique : le SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à la pièce et ainsi d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de l’espace, ou encore Adaptative Sound, qui optimise le son en fonction de la scène visionnée, et Active Voice Amplifier, qui amplifie les voix dans les scènes.

Autrement, comme la plupart des barres de son de la marque, la HW-Q930C dispose de la fonction Tap Sound : d’une simple pression sur la barre, il est possible d’appairer un smartphone et diffuser de la musique. Enfin, côté connectivité, on peut compter sur une sortie HDMI, sur du HDMI CEC et ARC, ainsi que sur la présence du Bluetooth, du AirPlay 2, de Spotify Connect et du Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

