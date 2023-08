Un TV 4K QLED de 55 pouces à moins de 400 €, c’est le super deal du jour

La facture grimpe vite sur des téléviseurs 4K avec une grande diagonale et proposant une autre technologie que le LCD classique. Pourtant, le modèle 55E7KQ avec 55 pouces et QLED au programme n'est aujourd'hui qu'à 399 euros chez Carrefour. Son prix est habituellement de 549 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau grand écran pour votre salon, mais que vous ne voulez pas payer une fortune, nous avons trouvé aujourd’hui l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Il s’agit du Hisense 55E7KQ qui propose une foule de fonctionnalités pour la vidéo et même le gaming. Son prix est actuellement inférieur à 400 euros, ce qui est rarissime pour une diagonale de 55 pouces en QLED.

Les points clés du Hisense 55E7KQ

Une dalle 4K QLED de 55 pouces en 120 Hz

Compatible Dolby Vision, HDR10+, HDR 10 et HLG

3 ports HDMI 2.1, autorisant le VRR et l’ALLM

Au lieu de 549 euros habituellement, le TV Hisense 55E7KQ est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros chez Carrefour.

Pourquoi choisir ce téléviseur 4K ?

Ce qui intéresse tout d’abord avec le Hisense 55E7KQ, c’est sa longue diagonale de 55 pouces (soit 139 cm) pour un prix vraiment intéressant aujourd’hui. Après, on trouve d’autres TV aussi grands sur la même tranche tarifaire, mais en LCD. Celui de la marque chinoise présenté ici adopte le Quantum Dot, ou Qled pour les intimes. En termes de qualité et de contraste, on n’atteint pas le niveau de l’Oled, mais on est tout de même sur un traitement de l’image très qualitatif.

La définition Ultra HD de 3 820 x 2 160 pixels aide évidemment à la netteté de ce que l’on voit à l’écran, mais d’autres technologies viennent en plus améliorer l’expérience visuelle, notamment avec les multiples compatibilités du HDR, en passant par le Dolby Vision, le le HDR10 et 10+, ainsi que le HLG (Hybrid Log Gamma). La partie sonore n’est d’ailleurs pas en reste avec la présence du Dolby Atmos et du DTS Virtual : XTM, pour une spatialisation du son en 3D, si vous avez une barre de son qui les prend en charge.

Ce que l’on apprécie aussi sur ce téléviseur Hisense, c’est sa dalle rafraîchie à 120 Hz. Mais malheureusement, c’est uniquement pour regarder les chaînes TV. Via les ports HDMI 2.1, au nombre de trois, seuls l’ALLM (Auto Low Latency Mode) et le VRR (Variable Rate Refresh) sont disponibles, donc la fonctionnalité 4K@120 Hz n’est pas disponible. Vous ne pourrez alors pas profiter d’une expérience optimale avec votre PlayStation 5 ou Xbox Series X, même si elle sera tout de même excellente.

Pas d’Android TV chez Hisense

En effet, Hisense a développé son propre système d’exploitation : Vidaa U. Cette interface est esthétiquement assez moderne, avec une page d’accueil affichant les principales fonctions tout en haut de l’écran : recherche, sources, paramètres, signal Wi-Fi, notifications, profils et assistants vocaux (via Google Assistant et Amazon Alexa). On aperçoit ensuite un peu plus bas toutes les applications que vous aurez téléchargées, en passant par Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, Salto, YouTube, Molotov TV, etc. Il n’y a évidemment pas autant d’applications qu’avec Android TV, mais vous trouverez les principales sans être frustré sur le store d’application de la marque. De plus, la navigation entre les différents menus est fluide.

Afin de comparer la référence de la marque Hisense avec d’autres modèles de chez Samsung ou TCL, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV QLED en 2023.

