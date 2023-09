Ce SSD NVMe de 1 To compatible avec la PS5 atteint son prix le plus bas sur Amazon

La PS5 a un espace de stockage limité à 667 Go qui peut être rapidement saturé face aux récents titres qui pèsent toujours de plus en plus lourds. Pour l'étendre, il est possible d'ajouter un deuxième SSD interne dans la console, les modèles en vente ne sont pas tous compatibles mais le WD_Black SN850X l'est bel et bien. En ce moment, ce SSD NVMe est à son prix le plus bas sur Amazon, à 89,95 euros au lieu de 111,99 euros dans sa version de 1 To.

Lors de sa sortie, la PS5 a fait l’objet de nombreuses critiques sur son espace de stockage limité, mais Sony a depuis remédié à ce problème en ajoutant la possibilité d’installer un deuxième SSD NVMe dans la console. Ce dernier doit cependant répondre à plusieurs prérequis sur son interface, ses débits ou encore ses dimensions. Le WD_Black SN850X coche toutes les cases, mais il est surtout à son prix le plus bas sur Amazon dans sa version de 1 To.

Le WD_Black SN850X en quelques points

Des débits allant jusqu’à 7300 Mo/s en lecture séquentielle

Un dissipateur thermique inclus

Totalement compatible avec la PS5

Au lieu de 111,99 euros habituellement, le WD_Black SN850X (1 To — avec dissipateur thermique) est maintenant disponible en promotion à 89,95 euros chez Amazon. Il n’était jamais descendu à un prix si bas comme le montre cette capture d’écran.

Parmi les meilleurs SSD en interface PCIe 4.0

Le WD_Black SN850X coche toutes les cases pour rentrer dans la PS5 mais encore faudrait-il savoir comment s’y prendre pour l’installation. Pas de panique ! La rédaction de Frandroid a concocté ce tuto qui explique comment installer un SSD NVMe dans le slot prévu à cet effet et transférer ses jeux dessus. Une fois le travail accompli, il devient possible de profiter de son To de stockage, soit 1000 Go, ainsi que de ses vitesses hallucinantes.

Pour qu’un SSD NVMe soit compatible avec la PS5, il doit obligatoirement être en interface PCIe 4.0 afin d’assurer un seuil minimal au niveau des débits. En effet, Sony recommande une vitesse de lecture minimale de 5500 Mo/s pour que le SSD puisse suivre le rythme de la console. Ce n’est pas un problème pour le WD_Black SN850X qui propose une vitesse de lecture de 7300 Mo/s et une vitesse d’écriture de 6350 Mo/s. On est proche du maximum que peut proposer un SSD PCIe 4.0.

Un dissipateur thermique pour rester au frais

L’un des points forts du WD_Black SN850X est qu’il embarque par défaut un dissipateur thermique, ce dispositif permet d’évacuer plus facilement la chaleur en augmentant la surface du SSD sans compromettre ses performances. Ce qui n’est pas le cas du contrôleur thermique intelligent qui effectue un étranglement thermique, ce qui veut dire que les débits sont freinés afin de limiter l’élévation de la température. Pour une utilisation sur PS5, un dissipateur thermique sur un SSD est un must-have.

Enfin, le WD_Black SN850X, comme le SN850, se démarque de la concurrence grâce à son mode jeu qui peut être activé via le Dashboard Center (uniquement si le SSD est utilisé sur PC). Ce mode jeu apporte de menues optimisations aux performances du SSD pendant les sessions de jeu vidéo telles qu’une réduction maximale de la latence et une meilleure gestion du débit selon la chauffe (ce qui est inutile vu qu’il y a déjà un dissipateur thermique).

Afin de comparer le WD_Black SN850X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs SSD M.2 et disques durs externes pour la PS5.

