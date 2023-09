Paramount+ donne l’occasion de découvrir son service VOD gratuitement pendant 30 jours

Si souscrire à Paramount+ vous intéresse, mais que vous hésitez encore, sachez qu’en ce moment, le SVOD offre 30 jours d’essai gratuit aux nouveaux adhérents. Une belle aubaine pour se laisser tenter.

Paramount Plus est arrivé il y a peu en France. Ce service de SVOD arrive avec un énorme catalogue de contenu : films, séries et documentaires pour tous les publics et une accessibilité certaines puisque compatible avec la quasi-totalité des supports. Si vous êtes intéressés, c’est le moment de sauter le pas, car Paramount+ est aujourd’hui accessible gratuitement pendant 1 mois pour tous les nouveaux abonnés.

Que propose Paramount + ?

30 jours gratuits

Une variété de films et séries originales

Disponibles sur de nombreux appareils

En ce moment, Paramount+ est accessible pour les nouveaux abonnés avec 30 jours gratuits, le tout grâce au code promo GOLD. Il est d’ailleurs possible de résilier directement après votre inscription et de conserver ses 30 jours gratuits malgré tout. Et si vous souhaitez renouveler, l’abonnement coûte 7,99 euros par mois.

Paramount + : le petit nouveau des SVOD…

Tout comme Netflix, Prime Vidéo ou Disney+, Paramount+ est un service de vidéo en streaming proposant un large catalogue de contenus, issus du catalogue de la Paramount. Pour rappel, ce studio fondé en 1912 est le plus ancien encore en activité à Hollywood, avec Universal Pictures.

Comme les autres services de SVOD, on accède à ce service via une application dédiée, mais également depuis le web. On peut y accéder via une grande variété d’appareils : TV, ordinateurs, appareils mobiles, téléviseurs connectés et consoles de jeux. L’interface en elle-même est intuitive, simple et épurée avec la mise en avant des contenus originaux du label. En revanche, il ne prend pas en charge des contenus 4K HDR, le service est uniquement disponible en Full HD en France.

Un contenu riche de qualité

Sa véritable force réside dans son catalogue. On a accès à l’immense bibliothèque de Paramount Pictures, avec de nombreuses séries TV comme Dexter, Homeland, Futurama, Halo ou des films, comme la saga Indiana Jones, Mission Impossibles, les Grease, Top Gun etc. Il y a aussi des émissions de sport, des documentaires, des émissions pour enfants et plus encore.

Comme ses concurrents, le service propose des contenus exclusifs et originaux créés spécifiquement notamment des séries comme Star Trek: Discovery, The Good Fight et Why Women Kill. Côté perspectives, on aura droit aussi à des productions françaises précisément créées pour la plateforme comme Le Signal ou Mask: Marie Antoinette.

