Envie d’un VAE Cowboy ? Ces offres promotionnelles rendent l’achat plus intéressant

Cowboy s'est rapidement forgé une réputation avec ses VAE. Si vous souhaitez vous en procurer un, sachez qu'en ce moment, la marque propose des promotions intéressantes sur ces modèles et vous fait économiser 300 euros.

Cowboy a aujourd’hui réussi à se faire un nom dans le paysage des vélos électriques. Le constructeur a lancé récemment la quatrième génération de son VAE, qui profite d’ailleurs en ce moment de plusieurs offres intéressantes selon le modèle choisi. En effet, à l’approche de la journée mondiale sans voiture, la firme belge a décidé d’offrir l’option Cowboy Connect (d’une valeur de 300 euros) pour la configuration Core. Un moyen de vous aider à franchir le pas.

En quoi cette offre Cowboy est-elle intéressante ?

Un VAE performant avec des finitions impeccables

Une bonne autonomie (jusqu’à 70 km)

L’option CowBoy Connect offerte

Jusqu’au 22 septembre, l’achat d’un vélo électrique Cowboy Classic (2023), Cruiser ou Cruiser ST dans la configuration Core, le Cowboy Connect est offert, soit une économie de 300 euros. Pour profiter de cette offre, il suffit d’appliquer le code promo CONNECT23 dans le panier pour passer de 2 790 euros à 2 490 euros. Si vous optez pour la configuration Performance, l’assurance vol d’une valeur de 120 euros par an est offerte pendant un an, avec le code INSURE23.

Le succès de la firme belge

Née en 2017, la société Cowboy a su convaincre avec ses VAE haut de gamme, urbains, au design épuré et connecté via une application. En renouvelant ses modèles en 2023, Cowboy souhaite toucher un large public grâce à des formats de vélos électriques différents : le Classic pour une position plus sportive, le Cruiser ST pour une posture plus droite et une conduite plus tranquille, et le Cruiser, qui se situe à mi-chemin entre les deux.

Depuis cet été, il est même possible de configurer son modèle, soit en optant pour Core ou soit pour Performance. La première est l’entrée de gamme, avec des options moins poussées que la deuxième configuration, qui est la version la plus connectée et complète, mais il faudra débourser plus de 3 000 euros.

Pourquoi l’offre vaut le coup ?

L’option Connect de Cowboy demande 300 euros supplémentaire, une somme assez conséquente, sauf que la marque a décidé d’offrir cette fonctionnalité qui n’est pas inclus de base sur la configuration Core. Une bonne chose, car elle offre des fonctionnalités de connectivité très intéressantes.

On y retrouve Share My Ride, qui va permettre de suivre en temps réel votre trajet. Il y a aussi les alertes prédictives sur la météo, la détection de chute, ou la possibilité de passer par l’application Apple Watch. Il existe également le mode AdaptivePower nivelant l’effort en fonction du dénivelé ou autres conditions pouvant freiner le vélo. D’autres fonctionnalités sont auss de la partie, comme Google Maps, avec des itinéraires adaptés aux vélos, mais aussi de visualiser où se trouve votre vélo grâce au GPS.

Afin de comparer les VAE Cowboy avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques en 2023.

